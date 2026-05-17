La nueva cala que nace en El Campello

Una "nueva" cala en El Campello. El Gobierno central encara la fase final de las obras de regeneración de Cala Baeza, unos trabajos que suponen la transformación total de esta zona del litoral.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adjudicó el año pasado los trabajos a la mercantil Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), una de las constructoras con mayor experiencia en obra marítima y portuaria, por casi tres millones de euros.

La actuación, con una duración prevista de seis meses, ha incluido la eliminación del espigón norte, una mole construida hace más de 50 años y cuya supresión permite la circulación del agua del mar.

Cala Baeza, sin el espigón norte / Rafa Arjones

Al mismo tiempo, se ha acondicionado el espigón sur, aumentado la superficie de la playa y se va a crear una senda peatonal. De esta forma, se regenerará la playa, se protegerá ese tramo costero y se creará un nuevo espacio de esparcimiento ciudadano, con una playa de más de 130 metros de longitud, una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados y un ancho de 30 metros.

Sedimentos

En Cala Baeza se concedió autorización hace más de medio siglo, en 1974, para construir dos espigones convergentes para abrigar esta cala de los embates del mar y favorecer la sedimentación de arenas entre ellos, con el fin de conformar una playa de mayor anchura en este tramo de costa.

El problema fue que tanto los espigones como el encauzamiento sufrieron daños importantes debido a fuertes temporales marinos y crecidas de las escorrentías continentales, sin que estos daños fuesen reparados en modo alguno por el concesionario.

Además, los sólidos retenidos entre los espigones fueron limos y arcillas, los cuales se fueron sedimentando y consolidando con el tiempo debido a la muy escasa recirculación del agua marina entre los espigones, gracias al abrigo que estos proporcionaban. Sobre estos depósitos de finos se acabó consolidando también una vegetación espontánea muy espesa.

Cala Baeza, totalmente despejada / Rafa Arjones

Las obras fueron utilizadas finalmente para el fondeo de embarcaciones, aprovechando el abrigo de los espigones, uso que no estaba recogido en modo alguno en la concesión otorgada.

Aporte de material

Por ello, en las obras se ha dragado todo el sedimento que había en la zona tan degradada y se ha procedido al aporte de material, lo que ha supuesto una recuperación medioambiental del entorno, explican fuentes del Gobierno central.

Las mismas fuentes contemplan que los trabajos estén finalizados a mitad de junio, con lo que se prevé que ya este verano vecinos y visitantes puedan disfrutar de esta "nueva" cala.