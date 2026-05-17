Un recorrido por la historia del turrón
Visita el Museo del Turrón y recorre sus instalaciones durante todo el año, complementado de junio a noviembre con una visita por las pasarelas de la fábrica de El Lobo y 1880
El Museo del Turrón es el epicentro de la historia y de la cultura en torno al turrón, que pertenece a la familia Sirvent, saga jijonenca dedicada durante once generaciones y más de 300 años a la elaboración de turrones, chocolates y dulces, bajo marcas como 1880, El Lobo y Doña Jimena, entre otras. El museo, ubicado en el Polígono Industrial Ciudad del Turrón en Xixona, custodia y conserva obras de arte de reconocidos artistas, maquinaria, instrumentos y objetos de incalculable valor.
Visitarlo es sumergirte en una experiencia que incluye un recorrido por las instalaciones durante todo el año, complementado de junio a noviembre con una visita por las pasarelas de la fábrica de El Lobo y 1880. Para poner el broche de oro, la actividad finaliza con una degustación en la tienda Casa 1880, donde podrás probar sus mejores productos. Para consultar los pases, horarios detallados y tarifas actualizadas, visita la web oficial museodelturron.com.
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