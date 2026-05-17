El día que San Vicente dio la campanada en plena Restauración monárquica: los republicanos al poder

"Ayer sonó la hora venturosa en que el progreso humano le dijo a este pueblo: "Levántate y anda, no retrocedas que ya eres libre". Esta frase forma parte de un artículo que el diario republicano El Pueblo publicó el 31 de octubre de 1910, un día después de las históricas elecciones municipales que se celebraron en San Vicente del Raspeig.

Y decimos que fueron históricas porque supusieron el triunfo de los republicanos frente a la candidatura monárquica en plena época de la Restauración borbónica (1874-1931). El sociólogo sanvicentero Vicente Pastor Urios se sumerge en esta extraordinaria circunstancia con el libro "Los mandatos municipales de 1910-1911 y 1912-1913: triunfo republicano en las elecciones municipales de 1910 y 1911 en San Vicente del Raspeig". Se trata del ejemplar número 84 del Cercle d'Estudis Sequet però Sanet, asociación cultural que investiga y divulga la historia del municipio desde hace casi treinta años.

Portada del libro / INFORMACIÓN

Pastor Urios desconocía este acontecimiento que tuvo lugar hace más de un siglo y se enteró por una amiga que se lo comentó hace ocho años. Desde entonces, inició un exhaustivo trabajo de investigación, que incluye como fuentes la prensa de la época y libros de historia general. El libro, de hecho, recoge decenas de documentos periodísticos escritos tal cual, a modo de ejemplo de cómo se escribía.

Raíces

"Durante todo este tiempo he ido recopilando información, tirando del hilo, y este es el resultado", explica el autor, que no reside en el municipio y que asegura que estos trabajos "me unen a mis raíces".

Pastor Urios divide el libro en varios capítulos, desde la introducción histórica, social y politica hasta los protagonistas, pasando por los periodos de mandato municipal de 1010-111 y 1912-193 y los protagonistas de un pueblo que entonces contaba con 4.000 habitantes, de base rural y con elevada tasa de analfabetismo.

Vicente Pastor, el edil de Cultura y el presidente del Cercle, en la presentación del libro / INFORMACIÓN

El autor relaciona cómo hechos políticos y sociales a nivel nacional repercutieron a escala provincial y, finalmente, local. Fue el caso de los sucesos de la semana trágica de Barcelona en 1909, cuyo desencadenante fue el decreto del gobierno de Antonio Maura para enviar tropas de reserva a la guerra de Marruecos. La mayoría de los reservistas eran padres de familia de las clases populares y se libraba todo aquel que pagase 2.000 euros, lo que no todos se podían permitir.

La Marsellesa

También cuenta cómo destacados políticos de la época estuvieron en San Vicente, como fue el caso de Alejandro Lerroux, con la banda de música interpretando La Marsellesa.

Y es que el municipio se caracterizó en esos años por una gran efervescencia social que creó el clima propicio para la llegada de los republicanos a la Alcaldía, con Pedro Lloret al frente.

El detonante, con todo, fueron los cambios de líderes a nivel nacional, provincial y local del partido Liberal, que hacen que lidere la formación en San Vicente Manuel Botella. Al dimitir los once concejales del sector de Manuel Domínguez para que entren los llamados botellitas, se activan las elecciones extraordinarias. Y ese es el momento que aprovecharon los republicanos para dar el todo por el todo hasta la histórica victoria el 30 de octubre de 1910, con un lema rotunda en la campaña: "Hacer lo contrario de cuanto hasta ahora se ha hecho en el Ayuntamiento".

"Y ahora concejales, trabajad por el pueblo que os eligió para que note la diferencia entre los que llaman al pueblo para redimirlo y los que los buscan para satisfacer sus ambiciones", recogía el diario Heraldo de Alicante al día siguiente del triunfo.

El sueño republicano se esfumó apenas cuatro años después, en 1913, y no volvieron a ganar las elecciones a concejales en San Vicente hasta abril de 1931... pero eso es otro libro.