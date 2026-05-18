El instituto de El Campello con nombre de un laureado escritor que no tiene ni biblioteca

Un instituto con nombre de insigne escritor y lingüista que se marchita. Se trata del Enric Valor de El Campello, un centro público que no tiene ni treinta años de antigüedad, pero que no resiste los empujones del paso del tiempo.

Goteras en clases, gimnasio inundado, ladrillos que se caen, paredes de las que se desprende pintura, ... los desperfectos son cuantiosos, como larga es la lista de carencias: sin laboratorio, ni aula de plástica, ni biblioteca, toda una paradoja para un IES que se llama Enric Valor, a quien en 1999 se promovió para premio Nobel de Literatura, aunque finalmente la nominación no cristalizó.

Las obras de reforma y ampliación se adjudicaron en octubre de 2022 por 7,8 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución de 15 meses, y arrancaron en marzo de 2023. Pero la empresa paralizó los trabajos a los pocos meses, dejando empantanado el instituto. Y así hasta hoy.

Y una anomalía más, desde el pasado curso la calle Alcalde Vicente Boix Giner, situada en un lateral del centro educativo, permanece cerrada al tráfico y acoge aulas prefabricadas. Se trata de una medida "transitoria" del Consell y el Ayuntamiento para liberar espacio para el patio y las pistas deportivas ante la saturación del centro, 670 alumnos para un edificio previsto para 425, y hasta que se ejecute la reivindicada ampliación.

Suelo de un aula y material mojados por las goteras / INFORMACIÓN

¿Y en qué estado nos encontramos? El gobierno local del PP envió el pasado febrero toda la documentación del nuevo proyecto, con presupuesto modificado, para que la Conselleria de Educación lo estudie y dé luz verde a licitar las obras.

"Los ritmos son muy lentos, antes el Ayuntamiento y ahora la conselleria, aquí no corre nadie", lamenta la directora del Enric Valor, Asun Gómez, que recuerda que desde el principio de curso vienen pidiendo que acuda una unidad técnica al centro, sin éxito.

Acostumbrarse al déficit

"No son unas condiciones óptimas, tenemos paciencia, pero se va acabando, llevamos arrastrando años este problema", explica la responsable, que considera que no se debe normalizar el déficit de infraestructuras.

Pintada realizada en la valla de las obras de ampliación, que no han empezado / INFORMACIÓN

Las lluvias de hace dos semanas han vuelto a mostrar el deficiente estado del IES, con goteras de nuevo: "Al final, también nos quedaremos sin gimnasio y sin zona para que hagan deporte, es desolador".

Por su parte, el edil de Infraestructura, Cristian Palomares, afirma que la reforma del instituto es una "prioridad" y prueba de ello es que en el momento en el que llega un informe sobre el tema los técnicos municipales se ponen con ello. Además, hay una comunicación "constante" entre los funcionarios de la conselleria y del consistorio.

A la espera

Palomares resalta que están a la espera de que la administración autonómica autorice el proyecto y avanza que la próxima semana técnicos municipales se reunirán con los grupos municipales de la corporación para explicarles el estado actual.

Profesores del IES Enric Valor de El Campello, en la protesta de este lunes / INFORMACIÓN

Pero mientras la burocracia no hace más que eternizar el problema, la comunidad educativa está cada vez más cansada. De hecho, el centro tiene un seguimiento "muy alto" de la huelga indefinida de profesores. Nadie hace apuestas sobre qué se producirá antes: el fin del paro o el "sí" a la reforma y ampliación.