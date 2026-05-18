Más obras en el centro de San Vicente: es el turno de otra plaza

Más obras en el casco urbano de San Vicente del Raspeig. El Ayuntamiento ha dado luz verde a un nuevo proyecto que continuará con el proceso de remodelación iniciado en las calles Pintor Picasso y Velázquez y en el acceso sur y calle Mayor.

El próximo objetivo marcado desde el área de Infraestructuras es el acondicionamiento de la plaza de la Cierva, situada en las inmediaciones de la calle Aviación, y de la calle Maestro Chapí y su entorno.

La propuesta ha sido aprobada por parte de la junta de Gobierno y en los próximos días saldrá a licitación la contratación de la redacción del proyecto por un importe inicial de 40.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto de la plaza de la Cierva y calle Maestro Chapí actuará sobre una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, entre vías y espacios verdes. Desde el área de Infraestructuras del Ayuntamiento se ha elaborado un pliego de prescripciones técnicas que servirá de guía para la redacción de un proyecto que está orientado a facilitar el acceso peatonal al centro histórico y dotar de mayor calidad los espacios urbanos existentes.

Señalización

Para ello, se contempla la renovación de los servicios urbanos, pavimentos, mobiliario y jardinería que lo precisen y el refuerzo de la señalización en las calles colindantes, acorde con las determinaciones que se desarrollen a través de la futura zona de bajas emisiones, que está en proceso de estudio. También se establece como prioridad el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de templado de tráfico en ciudades.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, ha confirmado que "lo primero" es definir una actuación "muy importante", en la que se invertirán alrededor de 1,5 millones de euros, que garantizará la continuidad del plan de reurbanización iniciado para mejorar el centro y la entrada sur de la ciudad.

Zonas verdes

El primer edil ha destacado que con los trabajos emprendidos se pretende una mayor integración del tránsito de peatones y vehículos, dando protagonismo a los viandantes, así como plena accesibilidad para las personas con movilidad reducida, la puesta en valor y renovación de los servicios, mobiliario y zonas verdes y la generación de espacios que incentiven la actividad del comercio y la hostelería.

Pascual ha recordado que ya hay en marcha obras por un valor superior a los siete millones de euros de inversión para transformar Pintor Picasso, acceso sur y calle Mayor, Villafranqueza y Paseo de los Olivos, calle Jazmines y alrededores. "Ahora, con la plaza de la Cierva y Maestro Chapí, damos un paso más para tener la ciudad que todos queremos, con espacios sin barreras y nuevas zonas verdes y de recreo que inviten al paseo", ha añadido.