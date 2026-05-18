La quedada no autorizada de casi un centenar de motos y coches en Aigües (y las molestias que causaron) tiene consecuencias

Sábado noche en Aigües, el pequeño y tranquilo pueblo de poco más de mil habitantes del interior de la comarca. ¿Tranquilo? La realidad es que no fue así. El motivo: una concentración no autorizada de más de 80 coches y motos que salió de Busot y finalizó en la localidad.

Ninguno de los dos municipios organizó, promovió ni respaldó esta quedada, en las que los participantes se concentraron en la entrada de Aigües, concretamente en la CV-775 a la altura del polideportivo municipal, provocando ruidos, aceleraciones, derrapes y comportamientos incívicos "que alteraron gravemente el descanso y la tranquilidad de numerosos residentes", explica el alcalde, Emilio Solbes.

No es la primera vez que el Ayuntamiento muestra su "firme preocupación y malestar" ante este tipo de acciones que se producen en las inmediaciones del municipio y que el pasado fin de semana volvieron a generar "importantes molestias" a los vecinos.

Por ello, el Consistorio ha dicho "basta" y el alcalde se ha reunido de urgencia este lunes con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, con el objetivo de trasladarle personalmente la preocupación del municipio y solicitar una mayor coordinación y actuación para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Imagen de la actividad promovida en redes sociales sin consentimiento de los alcaldes de Aigües y Busot / INFORMACIÓN

El representante del Gobierno central en la provincia ha recogido el guante: son concentraciones no autorizadas, lo ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil y se van a organizar operativos para evitar que ocurra, según fuentes gubernamentales.

Imágenes recopiladas

El alcalde, por su parte, también ha puesto a disposición de la Guardia Civil todas las imágenes recopiladas tanto por vecinos afectados como por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona donde se produjo la concentración, con el fin de facilitar la identificación de los vehículos implicados y esclarecer posibles responsabilidades.

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de Aigües, en la reunión de este lunes / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento, desde que tuvo conocimiento de la celebración de dicho evento, aproximadamente dos días antes de su realización, lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y de la sección de Tráfico, advirtiendo de los posibles problemas que podían producirse y solicitando que se adoptaran las medidas oportunas de control y prevención.

Coordinación

El alcalde ha agradecido la colaboración ciudadana y la rápida actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, reiterando que continuará trabajando de manera coordinada con las administraciones competentes para garantizar la seguridad, la convivencia y el descanso de los vecinos.

"Estamos hartos ya de este tipo de situaciones en un pueblo donde siempre ha reinado la tranquilidad y donde lo normal es poder descansar y vivir con calma. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que este tipo de concentraciones no vuelvan a repetirse", ha recalcado el primer edil.

El Ayuntamiento de Aigües insiste en que no permitirá que este tipo de prácticas conviertan al municipio en un punto habitual de concentraciones ilegales, reafirmando su compromiso de actuar con contundencia dentro de las competencias municipales y en colaboración con la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno.

Por su parte, el alcalde de Busot, Alejandro Morant, también se puso en contacto con el supuesto organizador para dejar claro que el Ayuntamiento no tenía constancia de esta concentración y que aclarase cuestiones como el aforo y condiciones del evento.

El autor hizo uso de una imagen de la Casa de Cultura, del castillo y de un escudo que no era el de Busot y el primer edil le recalcó que aclarase todas las circunstancias relacionadas con el acto para tomar las medidas oportunas.