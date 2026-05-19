El Campello presume de costa: cinco banderas azules

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, organizó este lunes el acto de entrega de las banderas azules, que un organismo europeo muy estricto concede a playas, instalaciones y servicios costeros que destacan por su excelencia, sostenibilidad y accesibilidad.

El Campello se ha superado este año, pues además de las playas de Carrer la Mar y Muchavista, ha conseguido la enseña la playa de Cala Lanuza, además del Club Náutico Campello y el Instituto de Ecología Litoral, que ya son habituales en la concesión de estos galardones, que reconocen "el compromiso de los municipios y de los profesionales que trabajan en la costa de la Comunidad Valenciana por mantener unas playas excelentes", señaló el conseller, Vicente Martínez Mus.

La primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis; el concejal de Playas e Infraestructura Turística, Rafa Galvañ, y el presidente del Club Náutico, Miguel Baena, acudieron a recoger las enseñas.

Estos reconocimientos, instaurados hace 40 años en Europa, ponen en valor el esfuerzo colectivo y el trabajo constante de ayuntamientos, técnicos municipales, equipos de limpieza y socorrismo, educadores ambientales y voluntariado.

Modelo sostenible

Las 174 banderas azules obtenidas este año por la Comunidad Valenciana "no solo reconocen playas y puertos, sino una manera de cuidar nuestra tierra, de entender el Mediterráneo y de trabajar por el futuro", señaló el conseller. "Reflejan muchos años de trabajo, planificación y una apuesta clara por un modelo turístico sostenible y respetuoso con el medio ambiente", enfatizó.

Representantes de los municipios de la Comunidad galardonados / INFORMACIÓN

La Comunidad Valenciana ha obtenido este año un total de 174 distinciones, de las que 152 corresponden a playas, 20 a puertos deportivos y dos a embarcaciones turísticas. Además, suma diez reconocimientos más que en la edición anterior e incorpora siete nuevas playas al listado de Banderas azules en municipios como Cullera, Benissa, Calp, El Campello y Almassora. También se han recuperado enseñas en playas de Xàbia, Altea, Santa Pola y Castelló.

Sensibilización

Asimismo, el vicepresidente puso en valor el trabajo de los 26 centros azules por su labor de educación ambiental y sensibilización, entre los que destaca el Instituto de Ecología Litoral, que tiene su sede en El Campello.

La ceremonia celebrada en el municipio castellonense de Xilxes, contó también con la presencia de la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti; el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, así como representantes de los municipios galardonados.