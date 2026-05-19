La hoja de ruta de Mutxamel para ser más sostenible: más zonas peatonales, más bicis, menos islas de calor

Un municipio con un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, con una apuesta por el transporte público y prioridad para peatones y bicicletas. Es el objetivo de Mutxamel, que para ello tiene una hoja de ruta definida: el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

La comisión de evaluación ambiental organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha aprobado el documento, que recoge los cambios en las pautas de movilidad de los ciudadanos mediante una serie de propuestas de actuación.

El informe ambiental y territorial estratégico favorable señala que el municipio tiene una serie de problemas, como la accesibilidad, la escasa oferta de transporte público, aparcamiento insuficiente para la demanda, inseguridad del peatón frente al vehículo privado, dimensiones no adecuadas de las aceras o falta de vías peatonales y de infraestructura ciclista.

Precisamente el plan de movilidad propone seis planes de actuación con 23 acciones para conseguir revertir esta situación, entre ellas una red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal, la ampliación y conexión de la red de vías ciclistas, la mejora de la red para el transporte en autobús que incluya tarifas asequibles, medidas de calmado de tráfico y fomento del uso de aparcamientos regulados y reducción del estacionamiento ilegal.

Cambios en la tendencia de movilidad / INFORMACIÓN

"Se trata de hacer un municipio más sostenible, con más aceras y bicis, evitar islas de calor o eliminar barreras", afirma la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Lara Llorca, teniendo en cuenta, además, el crecimiento progresivo poblacional.

Plan acústico

La edil indica que van a incorporar unas consideraciones, como son la mejora del proceso de participación, para que los ciudadanos incluyan sus ideas, o el plan acústico municipal, que ya está finalizado. Con todo ello, deberá pasar por el pleno para su aprobación, previsto para septiembre u octubre.

La red de itinerarios favorables para la movilidad peatonal se establece que cuente con 16 rutas con una longitud total de 42,24 kilómetros para interconectar las zonas urbanas, al tiempo que se plantea la ampliación y conexión de red de vías ciclistas con una extensión de 50,59 kilómetros, con diferentes tipologías carril bici, acera-bici o carril bici en acera y ciclocalles

Así mismo, se plantea una zona de bajas emisiones, de extensión reducida, entre la avenida España y calles Mare de Deu del Pilar, de Sant Antoni y del Campello, dentro de la implantación de medidas de calmado de tráfico, actuación que se complementa con la reordenación de los sentidos de circulación de algunos viales y medidas de control de velocidad.

Emisiones contaminantes

El PMUS de Mutxamel detalla también los objetivos específicos medioambientales, como son reducir la cuota de desplazamientos en vehículo privado y de las emisiones de CO2 y de contaminantes y optimizar la ocupación del espacio público.

Con todas las medidas, Mutxamel apuesta por lograr un cambio en la tendencia de movilidad, con un aumento del transporte a pie y en bicicleta y una disminución progresiva del uso del vehículo privado.