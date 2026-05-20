Esther Donate se vuelve a adelantar y se postula como alcaldable del PSOE de Sant Joan

Esther Donate no quiere esperar. La portavoz del PSOE de Sant Joan d'Alacant ha anunciado que presentará su candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Es la primera socialista de la comarca que se postula directamente como alcaldable y con su decisión agita el tablero político.

La edil socialista ha explicado que da este paso "con humildad, con respeto al partido y con mucha ilusión", pero también con la convicción de que Sant Joan "necesita abrir una nueva etapa basada en la honestidad, la planificación, la cercanía y la capacidad de gestión".

Donate ha aclarado que el proceso interno del PSOE de Sant Joan todavía no ha abierto formalmente el plazo para la presentación de candidaturas, pero ha confirmado que, en cuanto se haga, presentará la suya. La portavoz socialista ha remarcado que este paso "no supone iniciar una campaña electoral anticipada", sino abrir un camino para construir un proyecto político junto a la ciudadanía.

"No presento mi candidatura para empezar ya una campaña electoral, como sí está haciendo el PP con Juanfran Pérez Llorca o el propio PP de Sant Joan utilizando las redes sociales institucionales para tapar a los concejales socialistas y aceptar colaboraciones de carácter claramente político del presidente de la Generalitat. Lo hago porque quiero construir, junto a los vecinos y vecinas, un proyecto capaz de ganar la Alcaldía y devolver a Sant Joan la ambición que merece", ha señalado.

Donate ha concluido que el municipio "no puede conformarse con ir tirando" y ha defendido que el municipio "tiene que volver a creer en sí mismo. Quiero construir un proyecto que vuelva a mirar lejos y que ponga de nuevo a los vecinos y vecinas en el centro de cada decisión".

No es la primera vez que la edil se adelanta en un proceso de candidaturas: hace un año anunció por sorpresa que se presentaba a la Secretaría General del PSPV-PSOE de la comarca de l’Alacantí, cargo para el que fue elegida.

Primarias

La dirigente socialista también apoyó a la edil Eva Delgado, que sí se presentó a las primarias para liderar el PSOE de Sant Joan en lucha contra otro concejal, Javier Sánchez. Delgado ganó con el 55% de los votos y un respaldo total de 103 militantes, por los 85 apoyos de Sánchez.

Mariló Jover; nueva presidenta de la agrupación; Eva Delgado, secretaria general; y Esther Donate, líder comarcal del partido y parte de la lista de Delgado. / INFORMACIÓN

Donate ha hecho balance de los tres años de gobierno del PP en Sant Joan, que ha calificado como tres años "de desgobierno, sin proyecto, sin planificación y sin ambición". Según ha señalado, el actual equipo de gobierno ha actuado "tarde y solo cuando los problemas ya eran evidentes", gobernando "a golpe de improvisación" y pendiente del calendario electoral.

En este sentido, ha criticado que Sant Joan haya tenido un solo presupuesto en tres años, algo que, a su juicio, resume la falta de planificación. "El presupuesto es la herramienta más importante de un Ayuntamiento. Sin presupuestos no hay planificación, se retrasan inversiones, se complican los pagos a proveedores y se perjudica a servicios, vecinos y asociaciones”, ha señalado.

Mala gestión

La portavoz socialista ha añadido que las consecuencias de esta mala gestión "las han pagado directamente los vecinos", pero también muchas entidades del municipio. “No puede ser que asociaciones que sacan adelante la vida social, cultural, deportiva y festiva de nuestro pueblo sufran para realizar su actividad por culpa de la falta de presupuestos y de planificación del gobierno municipal”, ha afirmado.

Donate también ha acusado al PP de incumplir buena parte de su programa electoral. Ha citado como ejemplo la concejalía de Proximidad, que considera "necesaria", pero que, según ha denunciado, "no se ha utilizado para dar una respuesta real a los barrios ni una sola vez". En este sentido, ha defendido que zonas como Salafranca, Frank Espinós, Benimagrell, La Font, Lloixa, Fabraquer, Alquería o Nou Nazareth necesitan atención, inversiones y un plan específico, porque "todos los vecinos y vecinas pagan impuestos y tienen derecho a vivir en calles más limpias, seguras, accesibles y cuidadas".

Colector norte

Entre los principales problemas pendientes, ha destacado el mal estado de aceras, parques, jardines y mobiliario urbano, así como la necesidad de infraestructuras como el colector norte para evitar inundaciones en zonas como Salafranca, la calle Maigmona o el entorno del colegio Rajoletes.

También ha señalado reivindicaciones del centro urbano, como la peatonalización de calles como San José y la calle Mayor, para avanzar hacia un casco urbano "más cuidado y con menos contaminación".

En materia de grandes proyectos, Donate ha denunciado que el gobierno del PP en la Generalitat "ha guardado en un cajón" el proyecto del TRAM a Sant Joan y ha reprochado al alcalde y a su equipo que, "en lugar de levantar la voz y defender los intereses de sus vecinos y vecinas, hayan asumido y justificado esa decisión". Para la portavoz socialista, el municipio necesita "un transporte público moderno, útil y vertebrador, no excusas ni alternativas improvisadas".

También se ha referido a la vivienda protegida en Nou Nazareth, defendiendo que el Ayuntamiento debe impulsar VPP con una gestión "limpia, transparente y garantizando la igualdad de oportunidades". Donate ha advertido de que la vivienda protegida "no puede convertirse en un espacio donde prime el beneficio económico por encima del acceso justo a una vivienda" y ha considerado "vergonzoso" que la responsable municipal de Vivienda, Charo Tomás, "no se enterara de que se estaban comercializando de manera irregular las únicas VPP en parcela municipal que se estaban construyendo en Sant Joan".

Cubierta de la autovía

Otro de los asuntos señalados ha sido la cubierta de la autovía, que ha definido como "una gran cicatriz que separa Sant Joan de Mutxamel" y que actualmente se encuentra "oscura, sucia y degradada". Donate ha recordado que el PSOE consiguió una subvención de la Diputación para transformar ese espacio en una zona de ocio, paseo y deporte, pero ha lamentado que el PP “haya renunciado a ella y no haya impulsado ningún proyecto alternativo”.

Frente a esta situación, Donate ha defendido la labor realizada por el PSOE durante estos tres años desde la oposición: "Hemos hecho una oposición responsable, firme y útil. No hemos estado en el ‘no por el no’. Hemos fiscalizado al gobierno, pero también hemos presentado propuestas, enmiendas y alternativas para mejorar la vida de la gente".

El municipio tiene que volver a creer en sí mismo. Quiero construir un proyecto que vuelva a mirar lejos Esther Donate — Portavoz del PSOE de Sant Joan

Como ejemplo, ha citado las enmiendas socialistas al presupuesto y la defensa de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que consiguieron en enero su equiparación salarial. "Para eso también está el Partido Socialista: para luchar desde las instituciones por una sociedad más justa, dignificar los servicios públicos y defender a quienes sostienen cada día el bienestar de muchas familias", ha señalado.

Donate ha defendido que el PSOE representa una alternativa "seria, responsable y preparada" frente al actual gobierno municipal. "No se trata de una batalla ideológica vacía. Se trata de gestión: de que Sant Joan esté limpio, cuidado, seguro y bien mantenido; de que los barrios tengan servicios; de que haya vivienda, movilidad, zonas verdes, inversiones y planificación", ha recalcado.

La portavoz socialista ha reivindicado también el legado de los gobiernos socialistas en Sant Joan, recordando proyectos como la biblioteca municipal, el centro de mayores, la reforma del centro de salud, el nuevo CEIP Lo Romero, las reformas en colegios, el IES Berlanga, la Torre Ansaldo, la Policía Local, el centro de juventud, la vivienda pública a través de PYCSA, el plan de regeneración de barrios de Niza y Navarregui o la creación de nuevas zonas verdes, entre muchos otros. "Cuando el Partido Socialista gobierna con seriedad, Sant Joan mejora", ha concluido.