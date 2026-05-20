San Vicente tendrá que informar a un sindicato de la organización de la plantilla municipal

El Consell de Transparencia ha dado la razón a CSIF y ha dictaminado que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig debe remitir al sindicato la organización de la plantilla municipal.

La sección sindical de CSIF dirigió en enero de 2025 un escrito al Ayuntamiento en el que le solicitaba la relación de puestos de trabajo de personal funcionarial y laboral, correspondientes al ejercicio presupuestario 2024, con la identificación nominal de los ocupantes de los puestos de trabajo y otros aspectos ligados al puesto de trabajo de cada trabajador.

Un mes después, en febrero, CSIF remitió otro escrito al Consistorio pidiéndole las relaciones nominativas de perceptores de cantidades concedidas por complemento de productividad y por gratificaciones extraordinarias en 2024, enero de 2025 y en lo sucesivo.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a las solicitudes formuladas, según explica en un comunicado, el sindicato denunció en abril esta actitud de "opacidad y falta de transparencia" ante el Consell de Transparencia, organismo de la Generalitat que se encaga de garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

Silencio administrativo

La entidad dio trámite de audiencia al Ayuntamiento, instándole el 10 de abril de 2025 a formular las alegaciones que considerara oportunas respecto de las dos denuncias referidas, así como a facilitar cualquier información relativa a los dos asuntos que pudieran resultar relevantes. Pero el Ayuntamiento no facilitó al Consejo las informaciones que le solicitó al respecto, recalca el sindicato en el comunicado.

El 7 de mayo de 2026, el Consell de Transparencia dictó dos resoluciones, mediante las cuales acordó reconocer al secretario general de la sección sindical de CSIF, Emilio González Rubio, el derecho de acceso a la información solicitada.

Asimismo, instaba al gobierno local del PP a que, en el plazo de un mes desde la notificación de las resoluciones, facilitase al responsable sindical las informaciones solicitadas, "cuyo acceso se reconoce por ser públicas y se solicitan en el ejercicio de la acción sindical, debiendo comunicar al Consejo las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a lo acordado".

El pasado 18 de mayo, en cumplimiento de lo dispuesto de la resolución número 155 dictada por el Consell de Transparencia, el Ayuntamiento facilitó a González la información y le adjuntó la documentación e información relativa a las relaciones nominativas de perceptores de cantidades concedidas en concepto de productividad y gratificaciones extraordinarias correspondientes al periodo reconocido en la resolución.

Cumplimiento

Ahora, apunta el sindicato, solo falta que el Ayuntamiento dé cumplimiento a la resolución número 156 y le remita, dentro del plazo marcado por el organismo del Consell, las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral, con identificación nominal de los ocupantes de los puestos de trabajo y otros aspectos ligados al puesto.

González tacha de "lamentable" que el concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, y los funcionarios responsables administrativos de la concejalía "sean opacos y no remitan las informaciones solicitadas" por el CSIF "cuando saben perfectamente que nos ampara derecho reconocido por ley y que la administración tiene la obligación de resolver, lo que implica que debe dictar una resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos".

Para el dirigente sindical, es "más lamentable todavía es que no remitan las informaciones solicitadas motu proprio sino obligados" por el Consell de Transparencia.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que hace unos días se trasladó toda la información a la entidad dependiente del Consell. Además, el edil de Recursos Humanos ha cuestionado que un representante sindical con tanta experiencia "critique la labor de los trabajadores de un departamento que han demostrado que están volcados en mejorar las condiciones de todos los funcionarios de este Ayuntamiento en lugar de representar sus intereses".