Fin de semana de tradiciones en El Campello con el colofón de la romería de María Auxiliadora

Teatro, música y tradiciones coparán de nuevo este fin de semana instalaciones, calles y plazas de El Campello, municipio que suele concentrar su actividad lúdica los viernes por la noche, sábados y domingos para garantizar altas afluencias de público y ofrecer atractivo a los visitantes.

Así, los días 22, 23 y 24 llegan cargados de eventos, con un calendario que arrancarán el viernes, cuando los alumnos del taller de artes escénicas adulto pondrán en escena la obra "Roberto Zucco", de Bernard-Marie Koltès, inspirada en hechos reales, que relata la historia de un asesino en serie italiano, elevada a una dimensión mística y mezclada con la historia de una muchacha a quién él lleva a la perdición. La representación lleva la firma de la dirección de Andrés Aiza. La propuesta de la concejalía de Cultura será a las 20:30 horas en el auditorio Pedro Vaello de la Casa de Cultura.

El sábado habrá un concierto de la banda de al Associació Musical L’Avanç, que bajo la dirección de Luis Seguí presenta "De Chapí a flamenco-jazz", con las voces además de los cantantes líricos Ascensión Padilla, Belén Sellés y Armando Andreu. El concierto será también en la Casa de Cultura, a partir de las 19:30 horas.

Cartel de la programación / INFORMACIÓN

A estos dos encuentros culturales, se suman otros dos centrados en las tradiciones del municipio, con participación de la concejalía de Fiestas y Tradiciones. El primero será el sábado, a las 18:00 horas en la Plaza de la Iglesia y calles adyacentes. Se trata del "bautizo" de los nuevos "gegants" (Carme y Cento) adquiridos por el Grup Salpassa con ocasión de su 40 aniversario, que serán apadrinados por María Ángels Sequero y Emilio Baeza.

Danzas

A ese evento le seguirá una tarde de fiesta, con pasacalles en el que participarán la Colla Larraix y la banda de música La Nova, una exhibición de danzas tradicionales en la misma plaza y, a partir de las 21:00 horas, música en directo y un dj.

El plato fuerte del fin de semana se reserva para el domingo, cuando El Campello celebrará la festividad de María Auxiliadora, con una jornada que incluye la tradicional romería desde la Plaza de la Iglesia hasta el colegio Salesianos y que arrancará a las 11:000 horas.

Una vez llegada la comitiva al colegio, habrá una misa de campaña, una exhibición de caballos en el recinto educativo, comida de convivencia en la pinada, presentación y bendición de niños a la Virgen, romería de regreso al casco urbano a las 19:00 horas y entrega de la imagen a la familia que este año acogerá la talla en su casa para que sea visitada por los devotos y devotas que lo deseen.