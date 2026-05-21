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Homenaje a Marita Giner, 35 años presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Sant Joan

La asociación ha celebrado una jornada de de actividades culturales y lúdicas por sus cuatro décadas de historia

Marita Giner, en el homenaje, aplaudida por miembros de la corporación de Sant Joan, con el alcalde a la derecha

Marita Giner, en el homenaje, aplaudida por miembros de la corporación de Sant Joan, con el alcalde a la derecha / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

La Asociación Lucentum de Amas de Casa de Sant Joan d’Alacant celebra sus 40 años de historia con una celebración muy especial. Con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Joan, las asociadas han disfrutado de una jornada de actividades culturales y lúdicas, a las que se han sumado componentes de asociaciones de amas de casa de varias poblaciones de la provincia de Alicante.

La celebración ha comenzado con un desayuno, seguido una visita guiada a la Torre Ansaldo. A su regreso, han sido recibidas en el vestíbulo de la Casa de Cultura por el alcalde, Santiago Román, acompañado por componentes de la corporación municipal de todos los grupos políticos.

Foto de familia por el 40 Aniversario de la Asociación de Amas de Casa de Sant Joan

Foto de familia por el 40 Aniversario de la Asociación de Amas de Casa de Sant Joan / INFORMACIÓN

En esa recepción se ha rendido un homenaje a Marita Giner Llinares, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Sant Joan desde 1990. Después de más de 35 años dándolo todo por este colectivo, ha sido nombrada presidenta de Honor, un cargo que ha venido acompañado de un reconocimiento público, incluida la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Sant Joan.

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La jornada de celebración ha continuado con una misa en la parroquia y una comida de hermandad, donde se han celebrado los 40 años de dedicación y esfuerzo por y para las mujeres de Sant Joan.

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