PP y Vox bloquean en Mutxamel una moción de apoyo a los docentes en plena huelga

La oposición de izquierdas de Mutxamel, PSOE, Compromís y Unidas Podemos-Esquerra Unida, lamentan que el gobierno local del PP, con el apoyo de Vox, ha votado en contra de la inclusión en el próximo pleno ordinario de la moción de apoyo a las reivindicaciones del profesorado y en defensa de la educación pública de la Comunidad Valenciana, "impidiendo así que el debate pudiera celebrarse".

La propuesta presentada, que no pasó el corte en la comisión, reclamaba el apoyo institucional a los docentes, que están en huelga indefinida para lograr, entre otras, reducción de ratios, mejora y estabilización de plantillas, menos carga burocrática, más recursos para la educación inclusiva, subida salaria, mejora de infraestructuras y defensa del valenciano como lengua de cohesión y de igualdad.

El portavoz socialista, Antonio Cachinero, ha señalado que defender la educación pública es defender "la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. Hay que apoyar a unas reivindicaciones que buscan mejorar la calidad educativa. Resulta muy preocupante que mientras durante los gobiernos del Botànic se invertía en nuevos centros educativos y reformas, ahora volvemos a hablar de recortes".

Conciertos

Por parte de Compromís, Conxi Martínez, manifiesta que la retirada de la moción evidencia que PP y Vox "no quieren apoyar a la comunidad educativa, pretenden cargarse la educación pública de calidad y en valenciano". Por ello, el Consell del PP destina 72,6 millones de euros "a los conciertos de siete colegios del Opus Dei que además segregan por sexo".

Finalmente, el portavoz de Unidas Podemos-Esquerra Unida, Borja Iborra, afirma que es "muy grave" que PP y Vox "hayan impedido" incluso debatir estas reivindicaciones en el pleno municipal, cuando las dos formaciones "gobiernan actualmente" el Consell y son "responsables directos de la política educativa valenciana".

Los tres grupos municipales han reiterado su apoyo "firme y rotundo" a la educación pública valenciana de calidad y al profesorado y han asegurado que continuarán defendiendo unas escuelas "con más recursos, menos masificación, más inclusión y con el valenciano como elemento de cohesión social".

Competencias

El alcalde, Rafael García Berenguer, por su parte, rechaza que se haya tumbado la moción, sino que se hace cumplir un reglamento que hay desde hace más de una década por el que se retiran todas las propuestas que no son de competencia municipal.

De hecho, recuerda que en los últimos plenos se retiraron mociones como la de prioridad nacional o del derecho a la vida.