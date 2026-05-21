Sant Joan anuncia un cambio histórico del autobús que circula por el casco antiguo

Los residentes del casco histórico de Sant Joan d'Alacant mantienen una batalla contra el Ayuntamiento por los daños que, a su juicio, está causando en sus viviendas el paso continuado del autobús interurbano.

Su última medida, como ha publicado INFORMACIÓN, ha sido la contratación de un perito judicial especializado para auditar el impacto del tráfico pesado en las casas del núcleo antiguo.

Pues bien, el gobierno local del PP va a cambiar el itinerario del autobús para que deje de circular por la calle San José, la gran afectada. "Es necesario", ha explicado el concejal de Movilidad, Manuel Nieto, que lleva un año trabajando con todos los actores implicados, desde los vecinos hasta la Conselleria de Medio Ambiente, pasando por la oposición y Vectalia.

El edil ha asegurado que ya se han hecho pruebas con autobuses por el nuevo recorrido y se va a aprovechar que la conselleria está gestionando la nueva licitación del servicio de transporte metropolitano para introducir la modificación. "Lo vamos a hacer en unos pocos meses", ha recalcado Nieto, que avanza que los autobuses irán por las calles Quijote, Clara de Campoamor y Cañaret, esta última pendiente de asfaltar.

Precisamente, dentro del plan de asfaltado está incluida la calle San Jose, en la que también se cambiará el alumbrado público. "Ninguna corporación en 100 años ha hecho nada y estoy trabajando para hacerlo realidad lo antes posible por qué tienen toda la razón y el casco histórico hay que cuidarlo", ha resaltado.

Carteles que han colocado vecinos en la calle San José / L. Gil López

La conselleria, por su parte, asegura que precisamente en estos momentos está abierto el plazo para presentar propuestas para que el servicio del bus interurbano "se adapte en la medida de lo posible" a las necesidades que planteen los municipios.

Vibraciones

Y es que el Consistorio tiene informes desde el año 2017, con gobierno del PSOE, que alertan del impacto en casas del núcleo antiguo. Un informe firmado por la arquitecta municipal recoge que en 2001 se realizó la renovación de la calle Mayor, pero una década después hubo que volver a reformar el vial por el paso de vehículos pesados y, sobre todo, del autobús, "que habían producido dos surcos coincidentes con el trazado de las ruedas".

El documento incidía en que el elevado peso de los vehículos provoca vibraciones en la calzada, que se transmiten a las cimentaciones de las viviendas y provocan microfisuras y desprendimientos en las fachadas.

El informe incluía el problema de la contaminación, ya que no se disipa con la misma rapidez en esas calles estrechas como en otras del municipio que son mucho más anchas.

Ruido

Sobre el ruido que generan, se admite que supera el permitido por la ley en zona residencial, lo que degrada el espacio "donde más se debería proteger", esto es, el núcleo histórico. Además, la arquitecta subrayaba que la mayoría de las viviendas no cuentan con aislamientos acústicos al haberse construido años antes de la legislación actual, por lo que no estaban protegidos.

Por ello, recomendaba a la Concejalía de Tráfico la prohibición del tráfico en general, de manera que solo se permitiese el acceso a residentes y vehículos medianos para llevar productos a los comercios de la zona.

Una máquina de obras, en la calle San José, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Pasados los años, la Concejalía de Movilidad envió en 2025 un documento a la Conselleria de Medio Ambiente con una propuesta de desvío permanente del parte del recorrido de las líneas 23 y 31 de autobús interurbano a su paso por las calles del centro histórico.

El expediente, que incluía el informe de 2027, atendía las "numerosas" quejas e iniciativas ciudadanas por la sobreexposición de sus viviendas al ruido o vibraciones producidas por la circulación del transporte público.

Blindaje

Por su parte, la Asociación de Vecinos de la calle San José incorporará los dos informes a las actuaciones que lleva a cabo para intentar blindar el barrio, entre las que se encuentra la contratación de un perito.

Los primeros análisis periciales estiman que la reclamación patrimonial conjunta puede llegar a ser millonaria, situándose hasta en cinco millones de euros si se confirma la afectación de casi 150 viviendas de las calles San José y Mayor, con posibilidad de afección también en la calle Cervantes, cada una en distinto grado de gravedad.

El colectivo vecinal ha realizado un llamamiento a todos los propietarios de las calles Mayor, San José, Quijote y adyacentes que aún no hayan registrado formalmente sus desperfectos para que se unan a la auditoría técnica "y queden cubiertos por la reclamación económica general antes de que los daños sean irreparables".

Reacciones del PSOE

El PSOE, por su parte, apoya la reivindicación vecinal y recuerda que cuando ostentó la Concejalía de Urbanismo y Movilidad "siempre defendimos y propusimos" incluir en los presupuestos municipales una partida específica para acondicionar el itinerario alternativo necesario para desviar el autobús para poder peatonalizar la calle. "La posición del PSOE siempre ha sido clara: proteger el patrimonio", afirma.

"Hablamos de actuaciones imprescindibles como el refuerzo del asfaltado, la mejora de la accesibilidad en las paradas, el arreglo de aceras, colocación de marquesinas y la adecuación de calzadas que, además, estaban exigidas por los técnicos municipales", recalcan los socialistas.

Todas estas propuestas que el PSOE trabajó junto a Vectalia y con los servicios municipales constaban en los borradores presupuestarios que remitió al entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Santiago Román, "pero nunca fueron dotadas económicamente".