Una bicicletada recorre San Vicente por la educación pública en plena huelga de profesores

La comunidad educativa de San Vicente del Raspeig ha realizado una nueva acción en su defensa de la enseñanza pública en el marco de la huelga indefinida del profesorado. A pesar de las altas temperaturas, alrededor de 500 personas participaron el jueves por la tarde en una bicicletada reivindicativa por calles del municipio.

La convocatoria ha reunido a unas 400 personas entre ciclistas y personas que han realizado parte del recorrido a pie y cerca de un centenar de vecinos y vecinas que esperaban en el parque Lo Torrent, punto final de la actividad.

Todas ellas han querido mostrar su apoyo a la lucha del profesorado y reivindicar unas condiciones dignas tanto para quienes enseñan como para los niños y niñas de San Vicente, explican los organizadores.

Durante la marcha, que se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo y festivo, se han escuchado diversas proclamas en defensa de la enseñanza pública. Además, varios vecinos han mostrado su apoyo desde la calle, con pancartas y mensajes de ánimo al paso de la comitiva.

En bici, con patines, ...

El recorrido se ha dividido en dos tramos: una primera parte realizada en bicicleta, patines y otros medios de movilidad, y una segunda en la que se han ido incorporando las personas que participaban a pie, reforzando la presencia en el tramo final.

A la llegada al parque, los participantes han sido recibidos por una charanga improvisada, formada por profesorado y alumnado, que ha contribuido a reforzar el carácter comunitario y festivo de la jornada.

Protesta en el parque Lo Torrent / INFORMACIÓN

Desde la organización se destaca que la actividad ha sido planificada en el marco de una segunda semana de movilizaciones en la que la comunidad educativa sigue esperando avances reales por parte de la Conselleria. Se insiste en que se trata de una huelga que el profesorado no desea, pero que considera necesaria ante la falta de negociación efectiva y de respuestas concretas.

Tras la llegada, y ante unas 500 personas, representantes de distintos centros educativos de San Vicente leyeron un manifiesto conjunto en defensa de la enseñanza pública. La jornada ha continuado con juegos para los más pequeños, y ha finalizado con una coreografía a cargo del grupo Gaia Stars.

Diez días

Desde la comunidad educativa se ha querido poner en valor la implicación del municipio, que suma ya con el viernes diez días consecutivos de movilizaciones, y expresar el orgullo por la respuesta vecinal.

Asimismo, se ha agradecido especialmente la labor de la Policía Local, que, a pesar de haber sido avisada con poco margen de tiempo, organizó el dispositivo necesario con rapidez y eficacia para garantizar el desarrollo de la actividad.

La jornada concluye con un mensaje claro: la defensa de la enseñanza pública continúa, "sostenida por una comunidad educativa unida y un pueblo que sigue respondiendo".