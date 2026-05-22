La Feria de Navidad de Xixona 2026 ya tiene fecha

Ya hay fecha para la Feria de Navidad de Xixona 2026. El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX) han anunciado que el certamen se celebrará del 4 al 8 de diciembre.

El certamen alcanza este año su mayoría de edad y la organización ya trabaja en una edición especial para conmemorar los 18 años de uno de los eventos navideños más importantes y multitudinarios del país.

Las fechas han sido elegidas por consenso de las empresas participantes, a través de una votación promovida por la organización, teniendo en cuenta la coincidencia del puente festivo con el fin de semana, una circunstancia que hace prever una gran afluencia de visitantes durante los cinco días de feria.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha destacado que las fechas son "muy favorables y confiamos en que esta edición vuelva a superar expectativas y se convierta en una de las mejores de toda su historia".

Tradición y calidad

López ha señalado, además, que el certamen llega a su mayoría de edad "plenamente consolidado como la gran cita" del puente de diciembre en la Comunidad Valenciana "y como un escaparate extraordinario para mostrar todo lo que representa Xixona: tradición, calidad, gastronomía y hospitalidad".

Por su parte, la nueva presidenta de AEX, Estrella Sanchis, ha puesto en valor el trabajo conjunto realizado entre las empresas participantes, el Ayuntamiento y la asociación para seguir impulsando el crecimiento del certamen.

Sanchis, primera mujer al frente de AEX y vinculada además al sector turronero, ha asegurado que la Feria representa "perfectamente el esfuerzo, la tradición y la capacidad de innovación de nuestro pueblo" y ha añadido que el sector afronta esta edición "con muchísima ilusión porque venimos de un año histórico y porque el calendario de este año invita a pensar que volveremos a vivir una Feria excepcional".

Motor económico

La pasada edición cerró con cifras récord, superando los 150.000 visitantes y alcanzando un máximo histórico de 121 expositores, además de una programación cultural, gastronómica y familiar más amplia que nunca. La Feria se consolidó así como el mayor mercado navideño de la Comunidad y como uno de los principales motores económicos, turísticos y sociales de Xixona.

El Ayuntamiento y AEX trabajan ya en la preparación de esta edición especial con el objetivo de seguir reforzando el atractivo de una feria que, 18 años después, continúa creciendo y proyectando la imagen de Xixona como capital de la Navidad y referente internacional del turrón y los dulces navideños.

Además de los tradicionales puestos de venta de turrones y dulces navideños, la Feria volverá a contar con actividades para todos los públicos, degustaciones, música, talleres, exhibiciones y propuestas culturales y gastronómicas que convertirán nuevamente a Xixona en uno de los destinos imprescindibles del puente de diciembre.