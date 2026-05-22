Las mareantes cifras de una megaplanta solar en Agost: más de 150 campos de fútbol y 82.000 placas

Más de 82.000 placas solares, una superficie de más de 150 campos de fútbol, 24 estaciones de potencia y más de veinte millones de presupuesto. Son las mareantes cifras de la megaplanta solar que el Gobierno ha autorizado en Agost y que se convertirá en una de las más grandes de la provincia.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, acaba de formular la declaración de impacto ambiental a la instalación fotovoltaica El Horizonte, de 51,985 MW de potencia instalada, y a su infraestructura de evacuación, que discurre también por término municipal de Alicante, San Vicente y Mutxamel.

La empresa madrileña Avellano Desarrollos España S.L. ya obtuvo en 2024 este permiso, pero planteó una modificación del proyecto original para incorporar nuevos recintos, reducir el perímetro de vallado y modificar la configuración de la infraestructura eléctrica de evacuación, con un mayor grado de soterramiento de las líneas y la consiguiente disminución del trazado aéreo inicialmente previsto.

Asimismo, se reduce la superficie de implantación fotovoltaica y se sustituye el modelo de inversor inicialmente previsto, sin afectar a la potencia instalada. La superficie total ocupada por la planta, actualizada tras esta reducción, asciende a 103,6 hectáreas, esto es, más de 150 campos de fútbol, delimitadas mediante un vallado perimetral con una longitud total de 24,02 kilómetros, según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ubicación elegida está a menos de un kilómetros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla

El proyecto contemplaba tres alternativas de emplazamiento para la planta fotovoltaica, con el fin de determinar la opción ambiental, técnica y económicamente más favorable. Finalmente, el promotor consideró que la más adecuada y viable, al presentar la menor afección potencial sobre espacios protegidos, hábitats catalogados y elementos del territorio, era la que se situaba sobre terrenos mayoritariamente agrícolas y parcelas abandonadas.

La zona elegida se encuentra a 0,7 kilómetros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla y a 2,1 kilómetros de la zona especial de conservación del mismo nombre, sin afección directa a hábitats de interés comunitario ni a corredores territoriales o monumentos naturales.

Vías pecuarias

En cuanto a las vías pecuarias, se respeta el dominio público pecuario y se mantiene el ancho legal de la Sendera de Tibi, de 20 metros, y del «Assagador del Palau», de 5 metros, según recoge el documento.

Por lo que respecto a la línea eléctrica de evacuación desde la subestación colectora de Agost hasta el nudo de conexión «El Cantalar 220 kV» de Mutxamel, la empresa también tenía tres alternativas de trazado y se ha decantado por uno de 30,93 kilómetros, con 8,49 en aéreo y 22,42 en subterráneo.

Este recorrido se aleja del monumento natural Capa Negra, discurre mayoritariamente por caminos y evita la afección a terreno forestal estratégico, salvo un cruce puntual de 2,5 metros, en subterráneo, reduciendo la incidencia sobre la avifauna y el paisaje.

Proyecto de la planta solar El Horizonte en Agost / INFORMACIÓN

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, concede la declaración de impacto ambiental para la planta El Horizonte, con una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Entre ellas, está que la profundidad del laboreo en la fase de preparación del terreno se limitará a un máximo de 10 centímetros de profundidad y que se evite la instalación de módulos en zonas de pendientes superiores al 12%, con objeto de minimizar el riesgo de erosión, así como limitar los movimientos de tierras, nivelaciones o retirada de tierra vegetal a los casos estrictamente necesarios.

Aguas residuales

Otras medidas que recoge es que se garantizará la no afección a cursos de aguas superficiales y masas de agua subterráneas por vertidos accidentales durante todas las fases del proyecto. Con respecto a las aguas residuales, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas.

Durante la ejecución de zanjas, se evitarán daños sobre árboles de gran porte situados en las proximidades y, en relación con la eliminación de arbolado, se priorizará la eliminación de la parte aérea mediante tala de los pies arbóreos.

Asimismo, durante los trabajos se señalizarán y protegerán los bienes patrimoniales situados en las proximidades del proyecto, en particular el Azud de Mutxamel, el Molí Nou y los Bancales de Pla Rufa, con el fin de evitar afecciones derivadas del tránsito de maquinaria o de las actuaciones constructivas.