La Policía Local alerta de bulos sobre robos en Xixona: "Sí avisar de conductas sospechosas, no alimentar rumores"

Los grupos de Whatsapp y las redes sociales se convierten en ocasiones en altavoces de bulos, de ahí la importancia de contrastar la veracidad de la información. Es lo que pide la Policía Local de Xixona, que hace un "llamamiento a la responsabilidad" a la hora de compartir fotos o vídeos a través de estos medios.

"Es fundamental no alimentar rumores ni difundir imágenes o informaciones sin comprobar antes su veracidad", asegura en un comunicado. Como ejemplo, un vídeo que ha circulado recientemente y que corresponde a unos jóvenes de nacionalidad francesa que estaban con cámaras grabando un vídeo en la terraza de un edificio "y que han sido acusados falsamente de unos hechos que no han cometido".

El vídeo fue pasando de guasap en guasap por decenas de familias de Xixona, alimentando el temor y la sensación de inseguridad. La Policía Local es tajante: "No estaban robando ni entrando en ninguna vivienda". En cualquier caso, agentes intervinieron respondiendo al aviso de un vecino, identificaron a las personas y sus datos fueron comunicados a la Guardia Civil.

La Policía agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de avisar a las fuerzas de seguridad ante cualquier situación sospechosa o información que pueda resultar de interés para las investigaciones. "Por favor, llamen ante cualquier sospecha que se detecte", recalca.

En caso de ausentarse durante varios días, aconseja no difundirlo en redes sociales y procurar que la vivienda mantenga apariencia de estar habitada, por ejemplo con ayuda de familiares o vecinos de confianza que puedan recoger el correo o revisar periódicamente el inmueble. También se recomienda disponer de sistemas de iluminación con temporizador o sensores de movimiento.

Desconocidos

Ante la presencia de personas desconocidas observando viviendas, manipulando portales, timbres o vehículos estacionados o cualquier otra conducta inusual, es importante avisar inmediatamente a la Policía Local o a la Guardia Civil para que puedan comprobar la situación y actuar de manera preventiva.

También es recomendable no abrir la puerta a personas desconocidas ni permitir el acceso al edificio a repartidores o supuestos operarios sin comprobar antes su identificación. Ante cualquier duda, se puede contactar directamente con la empresa correspondiente o con la Policía Local. Igualmente, es importante asegurarse de que los portales, garajes y accesos comunes queden correctamente cerrados.

Robos

Si se detecta que una vivienda ha podido ser forzada o manipulada, no se debe acceder al interior ni tocar nada hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de preservar posibles pruebas para la investigación.

La Policía Local de Xixona y la Guardia Civil han reforzado la vigilancia en las calles del municipio para evitar los casos de robos y continúan trabajando de manera coordinada para investigar todos los hechos que han sido denunciados. El teléfono de la Policía Local está disponible las 24 horas y es el 965 61 30 30. También pueden llamar al 112.

Por último, recomienda mantener las medidas habituales de precaución tanto en casas como en vehículos y avisar a la Policía ante cualquier indicio sospechoso o de alarma.