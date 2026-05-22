San Vicente refuerza la plantilla de la oficina de atención ciudadana ante el riesgo de colapso

San Vicente del Raspeig aumenta la plantilla de la Oficina de Atención al Ciudadano (Civic) para reforzar el servicio y evitar el riesgo de colapso. El área de Recursos Humanos ha confirmado la incorporación en junio de un nuevo administrativo, además de una persona en calidad de auxiliar administrativo para los meses estivales.

La concejal responsable del llamado Civic, Mariela Torregrosa, ha confirmado que en solo dos años se ha incrementado con dos personas más el personal adscrito a este servicio, pasando así de 7 a 9 funcionarios en la relación de puestos de trabajo, "lo que garantizará la consolidación de una plantilla estable que estará completa a partir del próximo día 1 de junio".

La edil ha remarcado que este crecimiento, por encima del 22%, va acompañado de la mejora del espacio de atención al ciudadano, que ha pasado de estar en el hall del Ayuntamiento a tener unas dependencias propias, más adecuadas para la correcta prestación, con mayor privacidad y comodidad, de un servicio individualizado por el que pasan cada año más de 20.000 usuarios.

Con respecto a las citas anticipadas para los usuarios mayores de 65 años, desde el Civic se informa de que se tramitan de forma prioritaria. La solicitud se puede formalizar de forma telefónica o presencial, en la oficina instalada en la plaza de la Comunidad Valenciana. En este espacio se ofrece la posibilidad de reserva con antelación, excepto en caso de urgencia justificada, situación en la que se agiliza la atención.

Cifras récord

Desde la oficina municipal del Civic se ha confirmado que, desde que comenzó el horario de verano, se están dando una media de 15 citas anticipadas diariamente a los usuarios. También se presta servicio a través de las nuevas máquinas expendedoras instaladas para obtener directamente las certificaciones de padrón requeridas. En 2025 se alcanzó una cifra récord, que supera las 4.074 personas, en el número de altas en el padrón gestionadas.

Otra de las novedades introducidas es la atención en el día, sin necesidad de cita previa, en caso solicitudes relativas a requerimientos municipales, recursos o presentación de reclamaciones de consumo, entre otras, facilitando que el ciudadano vaya con la gestión completada.

Torregrosa ha agradecido al personal del Civic “el gran esfuerzo que realiza para ofrecer la mejor atención personalizada a todos los ciudadanos, con cercanía y eficacia y tratando siempre de agilizar los servicios prestados”.

La edil ha informado de que también se ha ampliado el catálogo de trámites que se pueden realizar desde la sede electrónica del Ayuntamiento, algunos de los cuales antes "ni siquiera se podían hacer de forma remota; en cambio, ahora se pueden resolver desde casa, dando así mayores facilidades a los usuarios con una administración cercana y accesible".

Torregrosa ha anunciado que se seguirán introduciendo mejoras "porque la atención al público de calidad es una de nuestras prioridades porque entendemos que todos, cuando venimos al Ayuntamiento, queremos recibir un trato cercano, con el tiempo y los recursos necesarios para dar respuesta a nuestras necesidades y demandas".

Imposible coger cita

Pero el PSOE no comparte este optimismo del PP y denuncia la situación que atraviesa la Oficina de Atención al Ciudadano, "donde actualmente resulta prácticamente imposible conseguir una cita para realizar trámites básicos".

Los socialistas recalcan que han podido comprobar que las citas para gestiones como el padrón, el registro general o la obtención del certificado electrónico "desaparecen en menos de 24 horas desde que se habilitan". Además, las personas mayores de 65 años, consideradas preferentes por las dificultades que muchas veces tienen con los trámites telemáticos, "están recibiendo citas con esperas de casi un mes".

De hecho, las citas abiertas el pasado 13 de mayo ya se estaban dando para mediados de junio, una situación que el PSOE considera "inaceptable" en un servicio esencial para la ciudadanía.

"Nos preocupa especialmente el perjuicio que esta situación está causando a las personas mayores. Muchas necesitan una atención presencial rápida y cercana, pero se están encontrando con una administración que no está siendo capaz de responder a sus necesidades", ha señalado la portavoz socialista, Asun París.

El PSOE también denuncia que sigue existiendo una "clara falta" de personal en la atención ciudadana, pese a que el equipo de gobierno de PP y Vox anunció el pasado año un refuerzo del servicio.

"Resulta sorprendente que el PP, que cuando estaba en la oposición criticaba constantemente estos problemas, ahora no haya sido capaz de solucionarlos. Los vecinos y vecinas merecen una atención digna y el personal municipal no puede seguir trabajando en una situación de saturación constante", ha añadido.