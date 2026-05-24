La biblioteca de San Vicente cumple 20 años regalando historias, con usuarios que tienen 6 meses y hasta 102 años

La Biblioteca Miguel Delibes de San Vicente del Raspeig cumple 20 años, tiempo en el que se ha consolidado como centro cultural de referencia, con 32.000 lectores y más de 80.900 libros, revistas y audiovisuales.

El inmueble nació con apenas 6.512 socios en 2006 y ha dado un salto en estas dos décadas. La usuaria más joven es una niña que, con 6 meses de edad, utiliza la sección de bebeteca. La usuaria más mayor es una mujer con 102 años que sigue leyendo novelas de manera habitual.

Lo más habitual es que los lectores más fieles visiten la biblioteca cada dos semanas, que se llevan en préstamo cuatro libros. Esto supone una media de 80 lecturas anuales, dándose casos de lectores que superan los 100 ejemplares leídos al año.

El aumento de socios se produce normalmente entre los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. En los últimos años han aumentado los socios de otras provincias que vienen a estudiar a la Universidad de Alicante y utilizan la biblioteca como sala de estudio y como punto de encuentro para el ocio, llevándose en préstamo diversos materiales. Además, hay un incremento de socios de diferentes nacionalidades.

Estanterías con libros en la biblioteca de San Vicente / INFORMACIÓN

La media anual de préstamos colectivos alrededor de 40 préstamos entre colegios, institutos, y diversas organizaciones, como la Asociación Cultural Birlibirloque, ANDA, ASIGER o el Hospital Psiquiátrico penitenciario Fontcalent, poniendo de manifiesto la utilidad de este servicio de extensión bibliotecaria a lo largo de estos 20 años llegando a todo tipo de lectores.

En cuanto a cifras de visitantes que acuden a la biblioteca a utilizar cualquiera de sus servicios o a participar en cualquiera de sus actividades (préstamo, consulta de catálogos, información, actividades culturales, estudios de los propios libros de la biblioteca o apuntes, consulta de obras de la biblioteca), el pasado año hubo un total de 104.860, la mayoría mujeres de más de 14 años, que alcanzaron las 33.625, seguidas de hombres de más de 14 años (32.955), niñas 13 años o menos (19.605) y niños 13 años o menos (18.675).

Top tres de la provincia

La biblioteca se sitúa actualmente en el tercer puesto en comparación con las redes municipales y en el sexto puesto en el global de todas las bibliotecas de la Comunidad Valenciana. A lo largo de estos 20 años, desde estas instalaciones se han prestado, entre material librario y no librario, dos millones de documentos. Tras la pandemia, con una caída del préstamo que rondaba los 40.000 al año, el servicio se ha recuperado, llegando a prestar anualmente alrededor de 55.000 documentos.

Cabe destacar, en la última década, la implantación del servicio digital eBiblio para préstamo de libro electrónico y audiolibro, que permite un préstamo adicional de tres documentos durante 21 días en este formato. Las cifras demuestran que es un servicio en auge entre los socios de San Vicente, que desde la pandemia ha aumentado para pasar de una cifra en 2019 de 685 préstamos a 3.146 en el ejercicio de 2023.

Otra de las novedades es el servicio de eFilm, que permite a los socios acceder a una plataforma de préstamo de películas y documentales gratuita.

El edificio que alberga la colección de la Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes ha recibido el de FOPA, un reconocimiento a la mejor obra construida en la provincia de Alicante y forma parte del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Destaca su accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Biblioteca de San Vicente / INFORMACIÓN

La biblioteca tiene una media de 200 préstamos diarios de documentos para cubrir las necesidades de información de cualquier edad. El perfil de los usuarios es muy amplio, dado que se atiende desde lectores que buscan en los libros disfrutar de tiempo de ocio a estudiantes de todos los niveles, profesionales, jubilados y niños y jóvenes del municipio.

Este edificio multifuncional también se emplea como sala de estudios, punto de información local de referencia y lugar de encuentro de la sociedad sanvicentera con espacios para actividades de carácter cultural y educativo, como talleres, concursos literarios, presentaciones o cuentacuentos.

Cuentacuentos / INFORMACIÓN

En su colección bibliográfica, dispone de una sección de información sobre San Vicente con estudios, publicaciones periódicas de actualidad y de las distintas festividades locales, libros de autores del municipio y cartelería destinada a garantizar la conservación de la memoria. Desde el año 2016 los usuarios pueden consultar la web de la biblioteca www.biblioteca.raspeig.es.

En la web se puede encontrar información y documentos de interés y sirve asesoramiento a los centros docentes, ya que pueden acceder a guías de lectura para trabajar con el alumnado en diferentes temáticas. Para lograr esta especificación, el personal elaboró durante varios años y está en constante actualización.

Documentos disponibles

La ordenación de fondos se realiza por centros de interés y por géneros literarios representados con iconos. Esta forma se aleja del tradicional modo y acerca al usuario a la colección de manera más sencilla e intuitiva combinada con elementos como son la CDU y la ordenación alfabética y la utilización de colores para la secciones infantil y juvenil.

Disponen de obras escritas en las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Valenciana; libros de bebeteca (0-3 años) y para la infancia (4-11 años), además con una zona con ordenador para que los niños puedan realizar tareas y libros juveniles (12-16) de diversos géneros literarios.

Para la población en general, de ficción y de no ficción con diversos temas de interés y actualidad. Destacan los préstamos de novelas de género de intriga y romántica o las novelas gráficas. Esta última sección es un punto de referencia en la provincia de Alicante ya que vienen incluso desde otros municipios a disfrutar de la diversidad de cómics para adultos que contiene.

También se dispone de apoyo a los estudiantes, de referencia para consultas audiovisuales y hemeroteca y espacio de informática con 16 puestos de ordenadores y red wifi.

Actos de homenaje

El concejal de Cultura, Óscar Lillo, ha celebrado el veinte aniversario del que ha calificado como uno de los centros culturales "de referencia" en la Comunidad Valenciana y ha anunciado que por este motivo habrá actividades participativas abiertas a toda la ciudadanía que tendrán lugar el mismo día en el que se cumplen dos décadas desde la apertura de la biblioteca Miguel Delibes, el martes, 26 de mayo.

Los actos comenzarán a partir de las 17.30 horas con cuentacuentos infantil, para seguir a las 19 de con narración juvenil y para adultos y, a continuación, "un acto de reconocimiento a socios destacado y a personas que ha hecho posible que este centro emblemático de la cultura sea hoy lo que es con su esfuerzo y dedicación, como lo siguen haciendo cada día las trabajadoras de nuestras dos bibliotecas municipales, a las que queremos agradecer su gran labor". Además, a partir de este día 26 se repartirán las bolsas y puntos de lectura conmemorativos a los socios de la biblioteca hasta agotar existencias.