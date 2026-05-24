Las Hogueras de San Vicente renuevan su fuego: conoce a las Belleas del Foc y sus damas de honor 2026
La gala titulada "Units per la Festa" reunió a cerca de 2.000 personas para presenciar la elección de su nueva representación oficial
Las Hogueras de San Vicente del Raspeig prenden la mecha con la elección de sus máximas representantes para las fiestas de 2026. La gala titulada "Units per la Festa", celebrada en el parking de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, estuvo presentada por Arena García y Rafael López, y tuvo una asistencia de cerca de 2.000 personas
Tras el reinado de Victoria Campillo y María Martínez, Bellees del Foc 2025, tocaba buscar una sucesora para sus tronos. Junto a ellas, también han dejado su banda, cuatro damas de honor; Lucía Gómez de la Cueva, Beatriz Soria, Laura Martin y Naima García.
Estas son las Bellees del Foc de San Vicente del Raspeig 2026
Andrea Mancheño Brotons, de la foguera Las Acacias, y Alma Marco Fuentes, de la foguera L’Entrà al Poble, son las Bellees del Foc 2026 de San Vicente del Raspeig. Junto a ellas ejercerán como damas de honor infantiles Iris Jiménez Sevilla, de la foguera Lillo Juan, y Blanca Muñoz Ríos, de la foguera Las Acacias; mientras que Marina del Carmen Lledó Misó, de la foguera Lillo Juan, y Raquel Rubio García, de la foguera Carrer Major, serán las damas de honor adultas.
La proclamación de las nuevas representantes se realizará el próximo 13 de junio en la plaza de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación sustituirá a los 290 cargos directivos de colegios e institutos que han dimitido
- El joven marroquí detenido en Altea por no saber explicar su dirección logra un permiso provisional de residencia y trabajo
- Quince detenidos por estafar 400.000 euros mediante llamadas tras la denuncia de un club de Sant Joan
- Premios Laik INFORMACIÓN
- Llums de la Mar regresa a Santa Pola: el gran show piroacuático que dará la bienvenida al verano
- La ruta de senderismo más completa de Alicante para hacer en familia: fácil, con vistas al mar y con un faro visitable
- La Generalitat pide a Torrevieja que renuncie a casi tres millones de euros para la ampliación del IES Libertas
- Hércules CF - Gimnàstic de Tarragona