San Vicente versus Alcoy: cuando reciclar mal penaliza en la tasa de la basura

San Vicente del Raspeig versus Alcoy en la tasa de basura. ¿Cuánto pagan los vecinos de un municipio por el recibo y cuánto abonan los del otro? Se trata de dos ciudades de poco más de 60.000 habitantes, universitarias ambas. Hasta ahí las semejanzas.

Pero el PSOE de San Vicente ha decidido realizar una comparativa tras las declaraciones que realizó en el último pleno municipal el concejal de Limpieza y Servicios Urbanos, Antonio Díaz (PP), en las que aseguraba que no se podían equiparar con Alcoy

Los socialistas, con datos del Consorcio Terra, aseguran que "sí es posible" pagar menos basura, como ocurre en Alcoy, donde se abona 11,59 euros por tonelada de residuos orgánicos "gracias a una correcta separación". San Vicente, por su parte, señalan, ha llegado a pagar casi 50 euros por tonelada, más del cuádruple, debido a las penalizaciones por impropios y al cierre de la planta de transferencia.

El alcalde de Alcoy y la portavoz del PSOE de San Vicente / INFORMACIÓN

"Esto no es mala suerte. Es mala gestión. Y la están pagando los vecinos de San Vicente", ha afirmado la portavoz socialista, Asun París, que añade que PP y Vox "llevan años mirando para otro lado mientras los sanvicenteros pagamos el doble que nuestros vecinos de Alcoi por recoger la misma basura. Eso tiene un nombre: incompetencia".

Pocos marrones

Los socialistas recuerdan que Alcoy aplica una política de invertir en campañas de información ciudadana, educación ambiental y mejora de la recogida selectiva. En cambio, el gobierno local de San Vicente "apenas las fomentan, además de que el número de contenedores marrones sigue siendo claramente insuficiente".

El análisis técnico revela que hasta el 46% de los residuos depositados en el contenedor marrón de San Vicente son impropios, es decir, plásticos, vidrio, envases u otros materiales que no deberían estar ahí. Ese nivel de contaminación no solo impide obtener las bonificaciones del Consorcio Terra, sino que genera penalizaciones adicionales de 26 euros extra por tonelada.

San Vicente incide en que está tomando medidas correctoras por el mal uso del anterior gobierno de izquierdas

"El problema principal no es la ciudadanía ni los incivismos, como denuncia el PP, es que el equipo de gobierno no ha hecho su trabajo", ha afirmado París.

Mal reciclaje

A diferencia de San Vicente, Alcoy mantiene los impropios por debajo del 10% "gracias a una apuesta real por la educación ambiental, la implantación extendida del contenedor marrón y un sistema de recogida selectiva consolidado". El resultado es que cada habitante del municipio vecino paga 18,98 euros al año por la gestión de sus residuos frente a los 30,23 euros que paga cada vecino de San Vicente: una diferencia de más del 60%.

Por su parte, el alcalde de Alcoy, el socialista Toni Francés, recalca que la rebaja del recibo de la basura "es posible" y que el municipio apuesta por políticas basadas en la separación de residuos y en el contenedor marrón.

"La colaboración ciudadana es fundamental, pero es cierto que es posible pagar menos. Las tarifas oscilan entre 98 y 120 euros entre los que reciclan y no reciclan, aproximadamente. Claro que San Vicente y Alcoy se pueden comparar en la gestión de residuos", añade Francés.

El marrón no es generalizado

Por su parte, el edil de Limpieza de San Vicente recalca que las dos ciudades sí se pueden comparar, pero "teniendo claro los datos y sin hacer conclusiones falaces". Así, recuerda que en el municipio no está implantado de forma generalizada el contenedor marrón. Lo que existe actualmente es una experiencia piloto -implantada por el anterior gobierno progresista- que, "precisamente por los malos resultados iniciales y el elevado nivel de impropios detectados, nos obligó a modificar completamente el sistema".

Ante el mal uso que se estaba produciendo, se optó por cerrar los contenedores mediante cerradura mecánica "y permitir únicamente el acceso a ciudadanos comprometidos con realizar correctamente la separación orgánica".

Desde ese momento, la calidad de la orgánica recogida ha mejorado "considerablemente", aunque también ha disminuido la cantidad depositada porque ya no entra cualquier residuo mezclado. "Utilizar ahora un dato del 46% de impropios sin indicar a qué periodo corresponde ni explicar la evolución posterior del sistema es, sencillamente, manipular la realidad. Precisamente ese porcentaje fue el que obligó a tomar medidas correctoras y avanzar hacia modelos de control de acceso que hoy ya están funcionando", deja claro Díaz.

Instalación de contenedores en San Vicente / INFORMACIÓN

El edil recalca que para pagar menos tasa de residuos hay dos caminos fundamentales: el primero es reducir la generación de residuos; el segundo, separar correctamente. Y requiere planificación, pedagogía, tecnología y colaboración ciudadana.

"Precisamente durante ocho años de gobierno progresista y supuestamente ecologista se apostó en San Vicente por un modelo basado en la dispersión masiva de contenedores de resto. Ese sistema no favorece ni la reducción de residuos ni una separación eficiente", subraya el concejal, que añade que la implantación progresiva de islas de contenedores completas va justamente en la dirección contraria: ordenar, racionalizar y fomentar una recogida selectiva real.

Por último, corrobora las palabras del alcalde de Alcoy: "Sí es posible reducir la tasa, pero depende en gran medida de la colaboración ciudadana y de aplicar políticas técnicas coherentes y sostenidas en el tiempo".