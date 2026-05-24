Sant Joan proclama a sus Belleas del Foc

Sant Joan d’Alacant ya tiene proclamadas a las máximas representantes del Fuego de sus Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista. La Plaza de España acogió este sábado uno de sus actos más esperados del calendario festero: la proclamación y exaltación de las Belleas del Foc y sus damas de honor 2026. La gala, organizada por la Comisión de Fiestas de Hogueras, en colaboración con el Ayuntamiento, contó con la presencia de más de 500 personas.

Con la Iglesia de San Juan Bautista y la Plaza de España de testigos de excepción, se produjo el relevo al frente de las Fiestas. De este modo, la Bellea del Foc 2026 es Miriam Masanet Miranda; y la Bellea del Foc Infantil 2026, Alejandra Reyes Soto. La damas de honor de la Bellea de Foc 2026 son Idaira Tamayo Carrillo y Melanie Masanet Miranda; y las damas de honor de la Bellea del Foc Infantil 2026, Andrea Soto Valenzuela y Pilar Valcárcel Sánchez.

Una a una, las tres niñas y tres jóvenes recibieron sus bandas y sus insignias de honor como máximas representantes de las Fiestas del Fuego a manos del primer teniente de Alcaldía, Nicolás López, y de la presidenta de la Comisión de Fiestas de Hogueras, Nines Caro.

Tras una actuación musical, la gala comenzó con la aplaudida despedida de las Belleas del Foc 2025, Claudia Quereda Llopis y la Bellea del Foc Infantil 2025, Elena Cano Jiménez, acompañadas por sus damas de honor, Nayla García Reyes, Inés Beltrán Roger, Leyre Pérez Álvarez y María Cánovas Llinares. Recuerdos y vivencias compartidas, convertidos en palabras cargadas de emotividad y sentimiento. Con el escenario repleto de belleza e ilusión, la exaltación de los nuevos cargos llegó de la mano de la mantenedora, la concejal de Mayores, Carmen Navarro.

Más actos

Previamente a la gala se realizó un pasacalle entre la Casa de Cultura y la Iglesia Parroquial al que acudieron todas las asociaciones festeras que participaron en el acto. Además de las entidades festeras locales, se desplazaron hasta Sant Joan representantes de fiestas de la ciudad de Alicante, Elda, Alzira, Carcaixent, Benidorm, Torrevieja, Elche, Petrer, Jumilla, Yecla, Orihuela, y de las ciudades de Valencia y Castellón.

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En cuanto a próximos actos del programa de Hogueras de Sant Joan, para finales de mayo, el sábado 30, está programado el pasacalle del Fuego y la bendición de las mantillas ante la imagen del patrón, San Juan Bautista. El 7 de junio será el pregón y el concierto de Hogueras en la Casa de Cultura, y el 13 de junio, la X carrera nocturna de 5 y 10 kilómetros, que ya dará paso a toda la semana de Hogueras, hasta la cremà de los monumentos el 24 de junio.