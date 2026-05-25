El Consell destina más de diez millones para modernizar las redes de saneamiento ante lluvias extremas

Imagínense un episodio de lluvias torrenciales: las aguas pluviales inundan calles o carreteras y arrastran a su paso todo tipo de residuos que se encuentran hasta llegar al alcantarillado. El sistema de saneamiento no es capaz de transportar a la estación de tratamiento todo ese volumen y se desborda a través de aliviaderos.

El reglamento del dominio público hidráulico intenta reducir estos vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvias. Para ello están los llamados planes integrales de gestión del sistema de saneamiento, llamados PIGSS.

¿Y qué es exactamente? El PIGSS es un instrumento estratégico y obligatorio en España conforme al Real Decreto 665/2023, que establece la necesidad de que las aglomeraciones urbanas dispongan de una planificación específica para diagnosticar, planificar y reducir los impactos derivados de esos desbordamientos.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado este lunes en Busot el PIGSS de la Comunidad Valenciana, que permitirá la modernización y refuerzo de las infraestructuras hidráulicas con una inversión de más de 10 millones de euros.

Con estos planes se impulsa una transformación profunda de los sistemas de saneamiento para hacerlos más resilientes frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y que son, además, la base para futuras actuaciones que se acometerán en materia hidráulica en los municipios de la Comunitat Valenciana.

Coordinación

Pérez Llorca ha señalado que estas herramientas servirán para mejorar la coordinación y, de esta forma, poder hacer un trabajo "más concienzudo" para conocer las necesidades reales de las localidades de la Comunidad.

Los PIGSS son una herramienta innovadora que permiten analizar de forma integral el funcionamiento del sistema de alcantarillado, colectores y depuración de las ciudades, especialmente en situaciones de lluvias intensas.

Un momento de la presentación / L. Gil López

Con esta iniciativa la Generalitat da un paso adelante para preparar mejor a las ciudades y municipios frente a las lluvias intensas, con una apuesta por la planificación, la innovación y la anticipación.

Los llamados PIGSS permitirán conocer con precisión cómo responden las ciudades ante episodios extremos de lluvia, facilitarán la toma de decisiones basadas en datos y aplicarán una gestión más digitalizada, eficiente e inteligente del ciclo integral del agua.

Los planes incorporan una apuesta decidida por soluciones basadas en la naturaleza, que permitirán gestionar de forma más eficaz el agua de lluvia en entornos urbanos, reduciendo el impacto de inundaciones y mejorando la eficiencia del sistema.

El jefe del Consell, en la presentación de los PIGSS / INFORMACIÓN

La puesta en marcha de los PIGSS se realizará en tres fases. Una primera parte, que ya está en desarrollo, consiste en la redacción de los planes con una inversión de 10 millones de euros y una primera revisión por parte de la EPSAR.

Aprobación final

Seguidamente, se trasladarán los mismos a los municipios para que puedan emitir las objeciones que consideren y los remitan para su aprobación. Finalmente, desde la demarcación hidrográfica, se realizará una valoración de la adecuación del PIGSS y se llevará a cabo su aprobación final.

En la presentación, el presidente ha estado acompañado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; los alcaldes de Busot, Muxtamel, Aigües y Sant Joan, Alejandro Morant, Rafael García Berneguer, Emilio Solbes y Santiago Román, así como concejales de La Torre de les Macanes, El Campello o Xixona, entre otras autoridades.

El presidente, con el vidcepresidente, alcaldes y concejales de la comarca y otras autoridades / L. Gil López

Pérez Llorca ha puesto en valor que la Comunidad Valenciana, gracias a que cuenta con una red de depuradoras en las que se están aplicando las últimas tecnologías y adaptando a los crecimientos poblacionales, está "a punto de alcanzar la cifra del 45% de reutilización de agua de toda España", al tiempo que ha destacado la coordinación entre administraciones, entidades y regantes ha logrado que el territorio "sea un modelo a seguir en toda Europa en gestión y reutilización del agua".

En este sentido, el presidente ha lanzado un mensaje a las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar, a quienes ha reclamado "más celeridad, precisión y atención a los municipios que las componen" para que Alicante, Valencia y Castellón sigan siendo pioneras en gestión hídrica.