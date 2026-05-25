La Guardia Civil busca en El Campello a un hombre que desapareció en el mar
Una bañista dio la voz de alarma al ver que el hombre se metió en el agua y dos horas después no había salido
La Guardia Civil busca a un hombre que se adentró ayer por la tarde en el mar en la playa Carrer la Mar de El Campello y al que pasadas más de dos horas no se le vio salir.
La voz de alarma la dio una mujer que estaba en el arenal cerca de donde estaba el hombre y que le vio metió meterse en el agua, pero no salir. En ese momento se activó el proceso de búsqueda, con participación de la Policía Local en un primer momento.
Unidad especial
Las fuerzas de seguridad movilizaron helicópteros y lanchas y la Guardia Civil ha desplegado este lunes por la mañana al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en el operativo, según fuentes de la Benemérita, que añaden que no consta, en cualquier caso, ninguna denuncia por desaparición.
El hombre dejó en la arena, en la zona junto al espigón próximo al Monumento al Pescador, un detector de metales, camiseta, chanclas y toalla antes de introducirse en el agua y a las 21 horas seguía todo allí, según fuentes municipales.
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