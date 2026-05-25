La medida que toma Mutxamel con la urbanización La Almajada

La urbanización La Almajada de Mutxamel se empezó a levantar hace dos décadas y lo que al principio eran unas pocas viviendas unifamiliares se ha convertido en lo más parecido a un barrio.

Situada en la ronda San Vicente-Sant Joan, la zona ha experimentado un boom de construcción de inmuebles, que no ha venido acompañado de un plan de tráfico acorde con las necesidades producidas por ese incremento. El origen de esta problemática se encuentra en el diseño inicial de la urbanización, ya que las bandas de aparcamiento tienen una anchura insuficiente.

Por ello, el Ayuntamiento ha decidido impulsar una serie de medidas para buscar soluciones a los problemas de tránsito de vehículos y de seguridad vial, que se producen mayoritariamente en la calle Osa Menor. Para ello, está elaborando un proyecto de reordenación del tráfico, que incluye el repintado de la calzada, bolardos y badenes, estos últimos para reducir la velocidad de circulación.

Carril contrario

"La zona de aparcamiento en la calle es pequeña, de manera que el vehículo estacionado queda salido e invade la carretera, y los que están circulando se ven obligados a invadir el carril contrario", explica el alcalde, Rafael García Berenguer.

Calle Ossa Menor de Mutxamel / L. Gil López

Además, en los años en que se construyó la urbanización se optó por usar especies arbóreas cuyas raíces están levantando las aceras, como ha ocurrido en la ronda con las palmeras. Por ello, ha solicitado a la conselleria una subvención que permitirá la contratación de un peón y un oficial encargados de realizar estas reparaciones.

El Ayuntamiento también está controlando con inspectores las promociones que se están levantando en el entorno para vigilar que se realiza conforme a la normativa, explica el regidor.

Asimismo, dentro de este proyecto de reordenación del tráfico, se ha acondicionado el Camí de Ferrándiz para facilitar el tráfico rodado, mientras que en la calle Aries se ha mejorado la zona verde. A esto se suma el eje transformador de la avenida Pintor Lorenzo Casanova, pendiente de los procesos de expropiación para poder mejorar la movilidad.