Dos megadepósitos en la desalinizadora de Mutxamel para garantizar el suministro de Alicante y Benidorm

Un colchón de 40.000 metros cúbicos de agua para la desalinizadora Marina Baja, ubicada entre Mutxamel y El Campello y que es clave para dar servicio al turismo en la zona metropolitana de Alicante y Benidorm.

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la empresa estatal Acuamed, ha terminado ya las obras de ampliación que se han venido realizado desde finales de 2024, con una inversión de 9 millones de euros.

Así, el próximo viernes 29 de mayo está previsto que entre en funcionamiento esta nueva infraestructura, que ya está plenamente operativa a falta del trámite administrativo de la recepción de la obra. Se trata de dos grandes depósitos que suman una capacidad total de 40.000 metros cúbicos, lo que equivale a casi la producción de una jornada, que es de 50.000 a pleno rendimiento.

Uno de los depósitos con agua durante las pruebas previas a su puesta en funcionamiento / INFORMACIÓN

Los trabajos empezaron a finales de 2024 con un plazo de ejecución de 12 meses, pero desde Acuamed han explicado que las lluvias registradas el pasado invierno y en primavera han producido cierto retraso.

Las obras ya están finalizadas y la pasada semana se realizaron tareas de limpieza y desinfección, así como los últimos remates, estando previsto que el próximo jueves 28 de mayo Acuamed recepcione la actuación, poniendo en funcionamiento ya los depósitos al día siguiente.

Esta infraestructura, formada por dos depósitos con capacidad para 18.000 y 22.000 metros cúbicos, está situada en la zona trasera de la desalinizadora. Y es una obra clave para el funcionamiento del complejo, ya que le da una autonomía de prácticamente un día en caso de que se produzca algún tipo de incidencia.

De esta forma tendrá una reserva de agua desalada lista para inyectar en la red de abastecimiento, por lo que contará con unas 24 horas para poder resolver cualquier imprevisto que obligara a paralizar la producción.

Esta obra mejora la flexibilidad y autonomía de la desaladora, y permite operar en momentos en los que es más barata la energía" Rodolfo Hernández — Director de la obra de Acuamed

Hasta ahora la instalación solo contaba con un pequeño depósito de regulación de 2.000 metros cúbicos, y por ello la obra se ha tramitado de urgencia, dado el riesgo de que un contratiempo pudiera dejar sin suministro a cientos de miles de usuarios de la desalinizadora mutxamelera, fundamental para las áreas turísticas de Alicante y Benidorm. Así, ahora puede almacenar 42.000 metros cúbicos de agua desalada lista para beber.

El director de la obra de Acuamed, Rodolfo Hernández, ha explicado que “esta obra mejora la flexibilidad y autonomía de la desaladora”, destacando que "permite operar por ejemplo en momentos en los que es más barata la energía" y guardar la producción en los depósitos para inyectarla más tarde. Y es que el consumo energético de la planta es gigantesco y representa su mayor gasto, por lo que cualquier ahorro en este aspecto es fundamental, al abaratar el coste del metro cúbico producido.

Uno de los depósitos durante las pruebas de llenado / INFORMACIÓN

“Permite una mayor holgura y maniobrabilidad, así como una mayor eficiencia. Y esto ya se podrá ver ahora que empieza la temporada estival” y la demanda del agua desalada se dispara por la llegada de turistas.

Pruebas

Durante los últimos meses se han realizado pruebas para comprobar la estanqueidad de los depósitos, que han sido llenados de agua. Y ya están plenamente operativos, por lo que se pondrán en marcha esta misma semana.

De esta instalación depende el abastecimiento de parte de Alicante y El Campello, así como Sant Joan y la Marina Baixa, siendo vital sobre todo para esta última comarca y en especial Benidorm, de la que ha sido su tabla de salvación durante la sequía sufrida entre 2023 y 2025, la peor en la historia de Alicante.

Jose Navarro

Así, la desaladora, puesta en marcha en 2020, es una instalación esencial para Alicante y su área metropolitana, así como para la Marina Baixa y su capital, Benidorm, gracias a la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio. Y ha estado funcionando durante más de año y medio, desde mayo de 2024 hasta finales de 2025, a pleno rendimiento para poder garantizar el suministro de la Marina Baixa, tomándose por fin un respiro en los últimos meses gracias a las lluvias que han recargado acuíferos y embalses.

La obra la ha ejecutado la UTE Pavasal-Pavagua, a la que se le adjudicó el contrato en el concurso público abierto para un proyecto que el Gobierno central considera estratégico.

Riesgo

En el pliego de condiciones de Acuamed para la licitación de la obra se destacaba que la planta desaladora de Mutxamel, ante cualquier avería o fallo en la instalación o en el depósito existente, de tan solo 2.000 metros cúbicos de capacidad, "podría dejar sin servicio a los usuarios actuales, debido al escaso margen de almacenamiento disponible en relación con la demanda. Las nuevas obras permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento y la seguridad de suministro, por lo que se debe abordar la construcción del depósito con urgencia para reforzar las garantías de suministro de agua potable de una zona sometida a un alto estrés hídrico".

Acceso a los depósitos que se han levantado en la parte trasera de la desaladora / Pilar Cortés

Además, este depósito va a permitir una mayor eficiencia y agilidad en las operaciones de la planta. Hasta ahora la planta, que dispone de tres líneas de producción, no podía regular su generación de agua desalada más allá de conectar una línea -16.600 m³ al día-, dos -34.000- o tres -50.000-, por lo que el depósito también va a permitir guardar el excedente y facilitar su operatividad.

Para llevar a cabo está actuación, que salió a licitación por 10,5 millones y se adjudicó finalmente por 9 millones de euros, ha sido necesaria la expropiación de 20.000 metros cuadrados para la parcela donde se han levantado los dos depósitos.

Prueba de estanqueidad en uno de los depósitos / INFORMACIÓN

La planta entró por primera vez en funcionamiento en 2015, aunque fue en 2020 cuando empezó a operar de forma continua, siendo un recurso vital para cientos de miles de usuarios. Y el proyecto del depósito se redactó en 2014, siendo necesario actualizar los precios para proceder a su licitación.

Actualmente este complejo de desalación de agua de mar por ósmosis inversa, dispone de tres líneas de producción de agua que generan 750 metros cúbicos por hora cada una, que hacen un total de 2.250 m³/h. Esto se traduce en 18 hm3 al año. Y el depósito que se acaba de terminar permitirá almacenar 0,042 hm³.

Héctor Fuentes

La desalinizadora de Mutxamel-El Campello abastece de agua potable a la zona norte de Alicante, Sant Joan d’Alacant y parte de El Campello, pero la mayor parte de su producción durante la peor sequía de la historia de Alicante ha servido para garantizar el suministro de Benidorm.

Ampliación en estudio

Además, la desalinizadora se construyó contemplando una futura ampliación de su producción, cuya obra por ahora no está previsto ejecutar aunque se estudia. La planta cuenta así con los espacios necesarios para la maquinaria de dos líneas más de producción, de forma que se pueda ampliar la producción hasta los 80.0000 m3 diarios (28 hm³ anuales).

Aunque este proyecto por ahora está aparcado, la falta de recursos hídricos en la provincia, cuya sequía agrava el cambio climático, hace que sea cuestión de tiempo que se haga realidad una inversión que por otra parte será también millonaria. El pasado verano desde Acuamed informaron que se estaba valorando esta posibilidad tras haberlo solicitado algunos usuarios, aunque no se trataría de una obra a realizar a corto plazo.