Recursos hídricos
La llegada del agua desalada a Mutxamel y al norte de El Campello, más cerca
Acuamed autoriza la reanudación de las millonarias obras paralizadas en hace una década, por lo que se ya solo queda la aprobación del Consejo de Ministros para iniciar la licitación
La entidad estatal Acuamed ha desbloqueado la finalización de las obras que se paralizaron en 2016 y que permitirán que el agua desalada llegue a Mutxamel y al norte de El Campello, estando valoradas en 21 millones.
El Consejo de Administración de esta entidad estatal autorizó el pasado 30 de abril la licitación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de “Terminación del refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en alta para los municipios de Mutxamel y El Campello”, así como las asistencias técnicas a la dirección de obra. Así, ahora solo falta que el Consejo de Ministros apruebe la actuación para iniciar su licitación.
Estos trabajos se paralizaron hace una década y la adjudicataria renunció a la obra, coincidiendo con la investigación abierta por la Audiencia Nacional por el supuesto amaño de diversos contratos concedidos por Acuamed, entre los que figuraba este.
Así, las obras se detuvieron en pleno escándalo por esta investigación, debido a la necesidad de realizar una modificación técnica del proyecto, que además comportaba un incremento de su coste.
En 2024 la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reactivó esta actuación con la salida a exposición pública del proyecto modificado, que tiene un coste de casi 21 millones de euros, cuando el que se ejecutaba en 2016 era de 9 millones, del que se realizó cerca de un 35 %. Así, contempla una serie de infraestructuras y decenas de expropiaciones.
La actuación supone la ejecución de las actuaciones pendientes correspondientes a nuevos depósitos y estaciones de bombeo, así como la ampliación de depósitos existentes y nuevos tramos restantes de conducciones que conecten las instalaciones con la red de distribución prevista. Así Mutxamel, localidad que alberga la desalinizadora, podrá recibir el agua desalada que produce la planta, así como la zona norte de El Campello.
Toda una paradoja porque son las dos poblaciones que albergan la infraestructura de la desaladora: Mutxamel el complejo de desalación y El Campello la zona de toma del agua y vertido de la salmuera, estando conectados por conducciones soterradas en el cauce del río Seco-Montnegre.
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