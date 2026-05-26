San Vicente se lanza a incentivar las compras en los comercios

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha impulsado una nueva iniciativa para animar a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos del municipio. Con el nombre "Vuelve a ti" y el lema "Comprar en nuestro comercio nunca pasa de moda", se pondrá en marcha una campaña estival organizada por la concejalía de Comercio a partir del próximo 1 de junio y hasta el 20 de julio.

El concejal de Comercio, Vicente Pastor, ha explicado que en esta ocasión lo que se pretende es incentivar el consumo en los comercios de proximidad relacionados con la moda y los complementos "con el objetivo final de que todo el esfuerzo realizado se traduzca en clientes satisfechos y buenas ventas".

El edil ha informado de que son veintisiete los establecimientos que se han sumado a la campaña tras el proceso abierto por la concejalía para invitar a participar a aquellos que voluntariamente quisieran formar parte de la iniciativa. Se distribuirá entre ellos la cartelería y obsequios para repartir entre los clientes.

Toda la información de esta propuesta estará accesible desde una página web de "Vuelve a ti" y a través de una campaña de difusión en la que se ha incorporado una cartelería y música exclusiva para llamar la atención de los consumidores. También se publicitarán los comercios participantes de moda, complementos, calzado, ópticas o de artículos de deporte o específicos para moteros.

El concejal de Comercio, Vicente Pastor / INFORMACIÓN

Pastor ha puesto en valor los comercios sanvicenteros "que ponen a nuestra disposición una gran oferta a la que podemos acceder con total comodidad, sin necesidad de tener que desplazarnos de la ciudad y con una atención personalizada".

Para el verano

El edil ha animado "a visitar nuestras tiendas de moda" en esta nueva temporada estival coincidiendo con la llegada del calor, una oportunidad "para poder comprobar la calidad y variedad de los artículos y para poder probárselos, lo que supone una gran ventaja respecto a otras formas de compra a través de internet".

El concejal de Comercio no descarta ampliar este tipo de campañas a otro tipo de establecimientos del comercio y la hostelería del municipio "para dar mayor visibilidad a todas nuestras pequeñas y medianas empresas".