San Vicente pone en marcha la unidad de rehabilitación cardíaca

Se acabaron los traslados a otro municipio. El centro de especialidades de San Vicente del Raspeig ha estrenado una unidad de rehabilitación cardíaca, una iniciativa que impulsan conjuntamente el hospital del municipio y el Doctor Balmis de Alicante.

La creación de esta unidad se enmarca en el trabajo conjunto que ambos centros hospitalarios vienen desarrollando para reforzar la atención cardiológica especializada y mejorar la coordinación asistencial con los centros de salud del área.

El doctor Vicente Arrarte, jefe de Sección de Cardiología Clínica en el Hospital de San Vicente y coordinador de este proyecto, ha explicado que el programa está dirigido inicialmente a pacientes con enfermedad coronaria reciente y va a ofrecer "una atención integral y multidisciplinar".

Entre las actividades previstas se incluyen sesiones educativas, programas de ejercicio físico supervisado y actividades de prevención cardiovascular, además de realizar revisiones periódicas con profesionales de Cardiología y Enfermería.

Ingresos y recaídas

Arrarte ha señalado que los programas de rehabilitación cardíaca siguen las recomendaciones de las principales guías clínicas europeas y americanas "y han demostrado reducir más de un 30% los nuevos ingresos hospitalarios y recaídas cardiovasculares".

Asimismo, ha añadido que el objetivo es aumentar el control de salud cardiológica, disminuir el riesgo de mortalidad cardiovascular y, "en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pacientes y su satisfacción ante la asistencia prestada".

El director territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, Francisco Ponce, por su parte, ha incididado en que la unidad "permite acercar a los pacientes" de San Vicente un recurso especializado que el departamento de salud de Alicante ya ofrece en el Hospital Doctor Balmis.

Además, representa un "ejemplo de integración y colaboración asistencial" entre ambos hospitales, gracias al trabajo coordinado de las direcciones y profesionales de los dos centros.

La presentación del nuevo dispositivo se ha realizado en un acto celebrado en el Hospital de San Vicente, donde se ubica el centro de especialidades, al que también han asistido el gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano; el director del Hospital de San Vicente, Pascual Pastor; representantes de las direcciones médica y de Enfermería de ambos hospitales y el doctor Juan Gabriel Martínez, jefe de Servicio en el Doctor Balmis.

El programa combina ejercicio supervisado, educación sanitaria y seguimiento clínico multidisciplinar para mejorar la salud cardiovascular

En este sentido, el equipo está conformado por la doctora Miriam Sandín, cardióloga responsable de la nueva Unidad de Rehabilitación Cardíaca -función que ya desarrolla en el Balmis-; el doctor José Antonio Carbonell, cardiólogo; Beatriz Galindo, enfermera coordinadora, y Cristina Cebrián, fisioterapeuta.

Coordinación

Además, participan profesionales de distintas especialidades y disciplinas, entre ellas Medicina Rehabilitadora, Psicología, Farmacia, Fisioterapia y Enfermería, que desempeñará un papel determinante en la coordinación y en la prevención de la salud de los pacientes que se incorporen al programa.

La puesta en marcha de esta unidad se apoya en la experiencia acumulada por el programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Doctor Balmis, que próximamente cumplirá dos décadas de funcionamiento.

Esta unidad de referencia, adscrita a los servicios de Cardiología y Rehabilitación, atiende cada año a alrededor de 300 pacientes, principalmente personas con insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, y ha acompañado ya a más de 3.000 pacientes desde su creación.