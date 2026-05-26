La nueva zona que le espera a San Vicente: no solo 700 viviendas, también un gran corredor verde

San Vicente del Raspeig se lanza a impulsar una zona clave para la transformación y mejora del municipio tras varios años de trámite. Se trata del desarrollo urbano del plan parcial El Pilar, situado junto al polígono Torregroses y enfrente de la Universidad de Alicante (UA).

El gobierno local del PP y Vox lleva al pleno de este miércoles someter de nuevo a información pública la modificación puntual número 39 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondiente al sector II/2 El Pilar, una vez recogidas las alegaciones e informes sectoriales.

La principal novedad es que se introduce un cambio alrededor de la vía pecuaria que atraviesa el sector de El Pilar, que tiene la consideración de cañada real. El alcalde y edil de Infaestructuras, Pachi Pascual, ha explicado a INFORMACIÓN que se genera un bulevar "que se convertirá en un gran corredor verde de 75 metros de anchura" que atraviesa todo el sector, desde la calle Cottolengo hasta el parque Lo Torrent.

Este espacio se crea como consecuencia de la aplicación de los informes sectoriales de la Conselleria de Medio Ambiente, "que amplían el perímetro que debe ir alrededor del trazado de una vía pecuaria que viene desde el campus de la UA" y, a continuación del sector de El Pilar, prosigue por el PAU 7 Los Urbanos.

Zona del sector El Pilar / L. Gil López

La cañada real de San Vicente es una de las más de 150 vías pecuarias en la Comunidad Valenciana, que están incluidas como bien de dominio público supramunicipal y, en consecuencia, inalienable, según la ley 3/2014 de la Generalitat. Son propiedad del Consell y tienen una limitación legal con incidencia en la planificación urbanística.

Inmueble protegido

Además del entorno alrededor de la vía pecuaria, hay otro conector ecológico que transcurre por la calle Zinc y transcurre desde el edificio catalogado Villa Josefina hasta la finca el Pilar.

Un inmueble del XIX La Villa Josefina se estima que data del siglo XIX y posteriormente se amplió la planta superior en 1920. La edificación, que tiene una composición simétrica, contiene un balcón volado con mirador de madera, y el interés de esta casa radica en ser una de las escasas actuaciones recreativas que se realizaron en el municipio.

A pesar de que no es necesario someter a información pública esta modificación puntual al no introducir cambios sustanciales, el área de Infraestructuras ha tomado la decisión de abrir un nuevo periodo de 20 días para presentar alegaciones a las últimas modificaciones "para dar mayor transparencia y participación en el proceso".

Así, la ordenación del sector de El Pilar volverá a pasar por pleno este año para su aprobación provisional y, posteriormente, se remitirá a la Conselleria de Urbanismo para su aprobación definitiva.

Altura de las casas

Aspectos como el número de viviendas y alturas no han sufrido ningún cambio; se mantiene una estimación de 700 casas de nueva construcción en edificios de hasta siete alturas -la concepción anterior era de viviendas bajas y adosados- y los mismos espacios dotacionales. Otro aspecto importante es la generación de una nueva zona destinada a aparcamiento disuasorio de 2.500 metros cuadrados.

A continuación de El Pilar, el Ayuntamiento está trabajando en el mayor desarrollo urbanístico de las últimas dos décadas en el municipio, una actuación que incluye la construcción de 1.042 viviendas , el 40 % de ellas de protección oficial, y amplias zonas verdes, dotacionales y equipamiento.

Se trata del sector PAU/7 Los Urbanos, situado justo tras el pulmón verde del parque lo Torrent, donde acaba el ensanche, y que está en periodo de estudio para evaluar la documentación y aprobar o denegar las alegaciones presentandas.

El planeamiento vigente, que data de 1990, define este sector como de baja densidad, con capacidad para un máximo de 700 viviendas, pero con la modificación puntual número 42 del PGOU se pasa a más de mil, distribuidas en dos tipologías de edificación, la primera de bloques de 5 a 2 alturas y la segunda con viviendas unifamiliares en los ámbitos más próximos a las casas que ya existen con las mismas características.