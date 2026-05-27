Cadena humana verde en San Vicente de apoyo al profesorado
Unas 200 personas arropan a los docentes en plena huelga indefinida
La Avenida de la Libertad de San Vicente del Raspeig fue escenario este martes de un nuevo acto en el marco de la huelga de profesorado: unas 200 personas se unieron en una cadena humana para arropar a los docentes en el que va ya por el décimo tercer día de paro indefinido por la educación pública valenciana.
Numerosos niños y niñas acompañaron a sus maestros junto a sus abuelos y abuelas, quienes también quisieron hacer suyas estas reivindicaciones al entender que "el futuro del pueblo pasa por unas aulas dignas", explica la plataforma La Cívica.
Tras la lectura de un manifiesto por parte de docentes de diversos colegios e institutos, la cadena humana se extendió por el centro del municipio bajo los sones tradicionales de la colla de dolçaines i tabals Floreal.
Espíritu de lucha
Desde los centros educativos de San Vicente se recalca que, tras 13 días desde que comenzara la huelga el pasado 11 de mayo, el espíritu de lucha permanece intacto. "Ver a las familias y a los mayores a nuestro lado nos da la fuerza necesaria para seguir; no es solo por nuestro trabajo, es por las condiciones en las que estudia nuestro alumnado", explican portavoces del colectivo.
La jornada sirvió para visibilizar que la comunidad educativa de San Vicente sigue en pie, defendiendo de manera festiva "pero firme el derecho a una enseñanza pública de calidad".
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