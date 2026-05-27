Dos pasos bajo las vías del tren en San Vicente se llevan gran parte de los 3,6 millones de remanentes

Obras, obras y más obras en San Vicente del Raspeig. El Ayuntamiento ya sabe a qué va a destinar los 3,6 millones de euros de remanentes de tesorería de 2026, un puñado de inversiones que se desarrollarán a lo largo del año.

La actuación más relevante es, sin duda, la edificación de dos pasos inferiores en la ronda oeste, que se lleva la mayor parte con un coste estimado de 2,5 millones de euros y que el alcalde, Pachi Pascual, considera una obra "estratégica".

El primero de los pasos bajo las vías del tren, de 20 metros de anchura, conectará la prolongación de la avenida País Valencià con el barrio de Granada, donde está situada la fábrica de Cemex. En este punto se creará una vía con dos carriles para el tráfico rodado y aceras peatonales que contribuirán a descongestionar y mejorar la permeabilidad entre estas dos zonas.

El proyecto se realiza en coordinación con Adif, ya que no es posible llevarlo a cabo si no se corta el tráfico ferroviario. Por ello, se va a aprovechar que el administrador de infraestructuras ferroviarias procederá a interrumpir la circulación de trenes, con motivo de las obras del Corredor Mediterráneo, para desarrollar las obras del paso a nivel inferior.

Carretera que va al barrio Granada, con la línea ferroviaria al fondo / L. Gil López

Aunque todavía no hay una fecha prevista para el corte, el alcalde ha explicado en qué consistirán los trabajos: quitar las vías, instalar unos marcos y volver a poner las vías. "Es una oportunidad muy importante porque si no hacemos este paso coordinadamente con Adif ahora, va a ser casi imposible en otro momento", ha añadido el regidor. El otro paso inferior que se va a desarrollar, de carácter peatonal, está situado en la prolongación de la calle Colón.

El resto de inversiones ya son de menor cuantía, como la instalación de cámaras de tráfico, que lleva prometiendo Vox desde 2023, con 300.000 euros; la mejora del alumbrado en la zona norte y sur, por 150.000 euros; la mejora de las calles San José, Lepanto y Balmes (65.000) o la reforma de la rotonda de Santa Isabel (30.000).

El alcalde presume de gestión: más del 75% de las inversiones comprometidas están finalizadas o se terminarán a lo largo del año

Instalaciones deportivas

Las instalaciones deportivas o zonas recreativas también se llevan una pequeña parte de los remanentes, con inversiones para poner césped artificial, la nueva iluminación del campo anexo, los accesos a los vestuarios de la pista La Huerta o la mejora de la pista del parque Lo Torrent.

Aprobado en el pleno El destino de los 3,6 millones de remanentes se ha aprobado en el pleno ordinario celebrado el miércoles por la tarde, con los votos en contra de PSOE, Esquerra Unida-Podem y Compromís, que consideran que falta planificación y hay muchos anuncios que después no se llevan a la práctica.

El alcalde ha realizado este miércoles también un balance de los proyectos incluidos en los remanentes de 2025, que tuvieron un importe de 27 millones. De esa cifra, unos 20, el 75 por ciento, ha asegurado que estarán ejecutados "a finales de año".

Entre las ya acometidas, el acondicionamiento y asfaltado de calles y caminos, con más de un millón de euros; el nuevo espacio verde del Solar de la Festa, con 453.000 euros; la renovación del vallado del parque Lo Torrent, con 275.000 euros; la eliminación de los contenedores soterrados, con 132.000 euros; o la adecuación del aparcamiento del solar de Marialice.

El alcalde y el edil de Intervención, en la presentación de las inversiones previstas / L. Gil López

En cuanto a los proyectos que están en pleno proceso de ejecución con una inversión de 14,1 millones de euros, el primer edil ha remarcado el avance de las nuevas piscinas municipales, dotadas con 4,2 millones de euros.

Obras en el centro

Otras obras calificadas como estratégicas son la remodelación de las calles Picasso, Villafranqueza y Mayor y su entorno, con un presupuesto de adjudicación de más de seis millones de euros, la reurbanización del paseo de los Olivos y calle Jazmines en Haygón, con 845.000 euros, la renovación del alumbrado de la avenida L’Almassera, con 722.000 euros, que está previsto concluir este año. Además, hay casi un millón de euros en ejecución para la edificación del primer albergue animal del municipio.

Por su parte, el concejal de Intervención, Pablo Quintana, ha avanzado que cada una de las partidas "responde a compromisos adquiridos" con los vecinos y se ejecutan con la "máxima rigurosidad técnica y jurídica", al tiempo que ha destacado que el municipio atraviesa "el mejor momento financiero de toda su historia".