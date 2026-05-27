El PP de San Vicente apoya una moción de Compromís y rechaza otra del PSOE, ambas de apoyo al profesorado

En plena huelga indefinida del profesorado, el pleno de San Vicente del Raspeig ha debatido dos mociones relacionadas con la situación de la educación pública valenciana, que han corrido distinta suerte.

Compromís ha presentado su propuesta de apoyo al profesorado y para mejorar el sistema educativo público y en la que insta al Consell a reducir las ratios, aumentar las plantillas, mejorar las condiciones laborales, fomentar la enseñanza en valenciano y reducir la carga burocrática.

Los otros dos partidos de la izquerda, PSOE y Esquerra Unida-Podem, se han puesto de lado de Compromís, mientras que Vox ha votado en contra alegando que la situación de la educación se viene arrastrando desde los tiempos del Botànic.

La moción ha sido aprobada porque la otra pata del gobierno local, el PP, ha votado a favor. Su portavoz, Mercedes Torregrosa, se ha hecho eco de las últimas noticias de las negociaciones en curso con los sindicatos, que se han emplazado al jueves para consultar con el profesorado las propuestas de la Conselleria de Educación.

Consenso

La edil ha expresado su deseo de que se alcance un acuerdo "para lo que ambas partes deben estar dispuestas a dar pasos para llegar a un consenso" y ha expuesto que el grupo popular coincide con la moción de Compromís de apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa "porque no es una propuesta con sesgo político".

La otra propuesta, presentada por el PSOE, no ha corrido la misma suerte. El texto, también en defensa de la oferta educativa pública, instaba a la Conselleria de Educación "a continuar y reforzar el proceso de negociación abierto con las organizaciones representativas del profesorado, con propuestas concretas, para avanzar hacia acuerdos globales, amplios, sostenibles y satisfactorios para todas las partes".

No hacer política

Torregrosa ha anunciado el rechazo de la moción del PSOE y ha pedido "más humildad a la hora de hablar y reivindicar". "No podemos hacer como si en la educación todo era perfecto, hasta hace 3 años, y ahora se ha roto, esto no es verdad", ha recriminado la portavoz popular, quien ha también reclamado mayor sensibilidad con el alumnado "porque si no recibe la educación que necesita pierde sus oportunidades y solo son niños, que no pertenecen ni representan a ningún partido político; con la educación no se debe hacer política".

Vox también ha votado en contra, con lo que ha sido rechazada al no sumar suficientes votos los tres partidos de la izquierda. El concejal socialista Eugenio Toledo, ha mostrado su "decepción absoluta" con el PP, puesto que las mociones de ambos partidos eran muy parecidas. "No era una moción de confrontación, sino de defensa de la comunidad educativa del municipio. Esperábamos más compromiso de un PP que ha votado en contra de defender una educación pública de calidad, reforzar la atención a la diversidad, reforzar la mediación educativa, así como establecer mecanismos municipales de apoyo a las familias", ha explicado.