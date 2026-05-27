San Vicente o el sueño ¿imposible? de un sexto instituto para dejar de ser "sardinas en lata"

Aulas sin aire acondicionado, ordenadores que parece que van a pedales, sin sombra en los patios, falta de biblioteca ... son algunas de las carencias que vienen arrastrando desde hace casi una década los institutos de San Vicente del Raspeig, que sufren una masificación sin precedentes.

La comunidad educativa viene reclamando la construcción del IES número 6 para acabar con el hacinamiento que denuncian alumnos, padres y profesores. No han sido pocas las ocasiones en que han manifestado porque están cansados de sentirse "como sardinas en lata".

Como muestra, un botón: el instituto Gaia se construyó para dar cabida a unos 475 alumnos, va por los casi 900. Hay otros cuatro centros Haygón, María Blasco, San Vicente y Canastell, especializado en formación profesional.

El proyecto de ejecución está en fase de supervisión por parte de los técnicos municipales antes de su envío a la conselleria

¿Qué ocurre entonces? La construcción del instituto ha sido una prioridad para el Ayuntamiento, pero los años han ido pasando y en estos momentos no hay ni fecha prevista para el inicio de las obras.

Lo que sí ha hecho el gobierno local de PP y Vox es finalizar el proyecto básico, mientras que el de ejecución está en fase de supervisión por parte de los técnicos municipales. Una vez validado, se enviará a la Dirección General de Infraestructuras Educativas, organismo dependiente de la conselleria, para que proceda a su valoración y dar luz verde.

Clases que son hornos

Esta situación, mientras, provoca en el día a día saturación en aulas, pasillos, patios, lavabos y espacios comunes, y dificulta el desarrollo de la vida educativa. A esta masificación se unen carencias de todo tipo en las infraestructuras. Es el caso de clases "que son hornos en verano", ordenadores que funcionan muy lentos, solo una jefatura de estudios para cientos de alumnos y clases muy numerosas.

Aula de estudiantes en uno de los ciclos de Informática, en el Instituto San Vicente de la localidad. / INFORMACIÓN

En el Gaia, por ejemplo, a finales del curso pasado se celebró un claustro en el que se aprobó un programa piloto de la conselleria que garantizaba mantener el número de profesores en el centro. Ahora se han visto conque no sirve de mucho porque les han trasladado que les quieren quitar dos docentes de cara al próximo curso.

En el IES María Blasco, mientras tanto, también reclaman espacios adecuados para atender a las familias o para reunirse el alumnado y el profesorado.

Imagen de archivo de protesta de alumnos y profesores en el IES Gaia para exigir el nuevo instituto / ALEX DOMÍNGUEZ

Por lo que respecta al CIPFP Canastell, sigue pendiente la reforma, que incluye una nueva nave taller y la ampliación del aulario con 4.300 metros cuadrados. Aunque hace dos años se anunció la adjudicación de la redacción del proyecto, las máquinas siguen sin aparecer.

Matorrales en el solar

La parcela en la que se ubicará el nuevo instituto, con capacidad para albergar a unos 700 alumnos, se encuentra en la Ronda Oeste y cuenta con una superficie de 9.986 metros cuadrados. Ahí está, con matorrales e hierbajos en lugar de estudiantes. El coste de los trabajos supera los 12 millones de euros y se prevé que las futuras dependencias cuenten con veinte aulas para cursar Educación Secundaria Obligatoria y cuatro para Bachillerato.

Espacios reducidos, ratios por las nubes y centros desbordados, una dinámica que en San Vicente se resisten a normalizar. Mientras, una pancarta colocada en el IES Gaia en el año 2021 sirve de triste recordatorio físico de una infraestructura vital que no llega. "Es la prueba de un fracaso", lamentan docentes afectados.