De la sorpresa a la ilusión: las belleas y damas de San Vicente viven en una nube

Escucharon sus nombres y no se lo creían. Y pasados los días, siguen en una nube. Andrea Mancheño Brotons de la foguera Las Acacias y Alma Marco Fuentes de la foguera L’Entrà al poble son les belleas del Foc 2026 de San Vicente del Raspeig.

Junto a ellas, van a compartir un año de ensueño como damas de honor infantiles Iris Jiménez Sevilla (Lillo Juan) y Blanca Muñoz Ríos (Las Acacias), y Marina del Carmen Lledó Misó ( Lillo Juan) y Raquel Rubio García (Carrer Major) como damas de honor adultas.

Las seis han visitado este miércoles las instalaciones del diario INFORMACIÓN en la avenida Doctor Rico de Alicante, donde han conocido el proceso de elaboración y han disfrutado en el plató de informaciontv, ensayando incluso cómo dar una noticia.

Risas

La bellea infantil tiene apenas 8 años y va al colegio Reyes Católicos. Pese a su corta edad, la mínima exigida para presentarse, Alma tiene experiencia en la fiesta: ha sido minibellea y dos veces dama. Blanca, de 10 años, va al centro Raspeig e Iris, de 11, al Santa Faz. Las tres no paran de reír y hablar entre ellas y coinciden en que no se esperaban ser elegidas.

De izquierda a derecha Raquel Rubio, Andrea Mancheño, el gerente de INFORMACIÓN, Ángel Angulo, y Marina Lledó; abajo: Iris Jiménez, Alma Marco y Blanca Muñoz / Rafa Arjones

La bella adulta es maestra de educación primaria en el colegio de educación especial Secanet de La Vila Joiosa. En unas semanas difíciles para el profesorado, Andrea solo tiene un deseo: "Que se llegue a un acuerdo y haya una solución".

Sus damas son Marina, que trabaja en un centro de estética y es formadora, y Raquel, que tiene el Grado de Turismo y da en la actualidad clases de baile. Como ocurre con las pequeñas, la complicidad es natural. Y es que al ser nueve las candidatas a bellea, el tiempo que pasan juntas hasta la elección favorece que entablen una relación de amistad.

Las belleas y damas, en la pantalla de televisión / Rafa Arjones

La juventud, clave

La sorpresa y emoción que vivieron el sábado por haber sido las elegidas ha dado paso a la ilusión por representar a las Hogueras del San Vicente. Son partidarias de mantener las tradiciones, pero también de incluir aspectos nuevos para que la fiesta siga creciendo. Además, consideran que la incorporación de la juventud es "fundamental" para mantener las hogueras y seguir creciendo.

La proclamación de las belleas y damas tendrá lugar el próximo 13 de junio en la plaza de España, un acto que aguardan con especial ilusión. Después, a disfrutar de las fiestas del fuego de la vecina Alicante, que el mes de julio se presenta cargado de actos, con el pregón y los días grandes de las hogueras sanvicenteras.