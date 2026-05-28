Comerciantes de la calle Pintor Picasso de San Vicente, tras el robo con un cuchillo: "No hay luz suficiente"
El gobierno local recalca que los informes técnicos dictaminan que la iluminación de las farolas del vial es adecuada
La remodelación de la calle Pintor Picasso de San Vicente del Raspeig no termina de convencer a comerciantes del vial, más después del último robo ocurrido, el pasado sábado, en el que un hombre atracó a punta de cuchillo una tienda 24 horas y se llevó la recaudación.
Establecimientos consultados han mostrado su inquietud por cómo está quedando el alumbrado público, ya que consideran que la retirada de farolas afecta a la visibilidad y genera una situación de inseguridad. "No hay luz suficiente, la calle se está quedando muy oscura", lamentan.
El gobierno local del PP y Vox, por su parte, explica que, dentro del plan de reforma de la calle Pintor Picasso, se ha modificado la red de iluminación por dos motivos: para atender las quejas de los vecinos por exceso de iluminación y para ajustarse a la normativa que actualmente está en vigor, el decreto 1890/2008 de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
Los servicios técnicos del Ayuntamiento han estudiado la mejor solución reduciendo la altura de las farolas y eliminando algunas, tal y como figura en el proyecto, para ajustarse a los preceptos establecidos por la legislación y acabar con la contaminación lumínica existente hasta ahora, indican fuentes municipales. Además, mantiene que la iluminación es adecuada a la tipología de la calle y acorde con el entorno.
Diez farolas
El alcalde, Pachi Pascual, en el pleno del miércoles, cifró en unas diez las farolas retiradas y recalcó que los técnicos municipales constatan que la iluminación es suficiente, "pero si no es así se colocará alguna más".
La reurbanización de la calle Pintor Picasso, la principal vía de acceso a la casa consistorial, se está realizando sobre una superficie viaria de alrededor de 1.500 metros cuadrados y consta de una plataforma única, que elimina los desniveles, y cambios en la señalización para moderar la velocidad del tráfico rodado y reducir las posibilidades de realizar estacionamientos irregulares.
Los trabajos incluyen la retirada de bolardos, la reparación del pavimento con un material en las aceras y calzadas que reduzca el ruido del tráfico y la adaptación de la iluminación a la nueva normativa y la recolocación de las luminarias a menor altura para ampliar su cobertura, actuación esta que se ha acometido en los últimos días.
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