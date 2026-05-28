Atraca con un cuchillo una tienda junto al ayuntamiento de San Vicente y la dependienta se defiende con una silla
La mujer, tras un forcejeo con el asaltante, salió del local pidiendo ayuda y el hombre se llevó el dinero de la caja
Fue apenas un minuto, pero se le hizo eterno. La trabajadora de una tienda de la calle Pintor Picasso de San Vicente del Raspeig se enfrentó a un atracador que la amenazaba con un cuchillo para llevarse el dinero de la caja.
El suceso tuvo lugar el pasado sábado por la noche, pasadas las 21 horas, en un comercio 24 horas del vial, que está justamente al lado de la casa consistorial. La dependienta estaba tranquilamente en el mostrador cuando accedió un hombre y cogió una bolsa de patatas.
Cuando se disponía a pagar, en lugar de dinero sacó un cuchillo con el que amenazó a la mujer y le dijo que le diera todo lo que tenía en la caja. Ella, en un acto reflejo, cogió la silla mientras le señalaba que había una cámara que estaba grabando la secuencia.
El presunto atratacador, tal y como se aprecia en el vídeo que ha proporcionado la víctima, rodeó el mostrador y se fue directamente a por ella, quien se defendió con la silla mientras se empujaban mutuamente.
No lo pensé, la verdad, simplemente me enfrenté a él con la silla
El hombre llegó a agarrar a la mujer por el cuello mientras forcejeaban y ella intentaba quitarle el cuchillo. Tras varios segundos, el asaltante se puso a intentar abrir la caja registradora y ella salió corriendo de la tienda. Él finalmente cogió el dinero que había y se marchó, no sin antes ponerse la capucha de la sudadera.
La dependienta gritó pidiendo auxilio y unos jóvenes que pasaban por la calle la ayudaron y llamaron rápidamente a la Policía Local. Los agentes dieron el aviso a la Guardia Civil, quien acudió al lugar.
Inspección
Se da la circunstancia de que el sábado por la noche a esa hora se estaba celebrando la elección de las belleas mayor e infantil. La Policía Local, no obstante, realizó un despliegue por la zona, pero no encontró al sujeto.
"No lo pensé, la verdad, simplemente me enfrenté a él con la silla, suerte que la tenía", explica Gabriela Galán, quien solo después fue consciente de lo sucedido. Asegura que en once años que lleva trabajando en la tienda nunca había sufrido un robo de esas característica, todo lo más alguien que se había llevado una bolsa de patatas.
Detención
La empleada explica que el teléfono móvil se le cayó al suelo al presunto ladrón en el forcejeo y la Guardia Civil consiguió identificarle y detenerlo. La llamaron para que lo reconociera y corroboró que había sido él. Fuentes de la Benemérita han confirmado que el autor ha ingresado ya en prisión.
En el transcurso del robo, la mujer sufrió cortes en una mano, pero no de gravedad. De hecho, sigue trabajando porque "pasé mucho miedo, estuve en shock, pero hay que seguir".
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