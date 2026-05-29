El hombre que robó en un comercio de San Vicente lo había intentado minutos antes en otro

El hombre que robó en una tienda 24 horas de la calle Pintor Picasso de San Vicente del Raspeig tras enfrentarse a la dependienta con un cuchillo lo había intentado minutos antes en otro comercio de la zona.

La Guardia Civil detuvo al hombre de 55 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia y un delito de resistencia y desobediencia, tras cometer los asaltos el sábado 23 de mayo en los establecimientos comerciales.

La Benemérita inició la investigación el mismo día, después de que un hombre intentara cometer un robo con violencia en un establecimiento 24 horas de la localidad. El autor accedió al comercio portando un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó a una de las trabajadoras para apoderarse de la recaudación. La intervención de otra empleada logró frustrar el robo y obligó al agresor a abandonar el lugar, explican fuentes de la Guardia Civil.

Minutos después, se tuvo conocimiento de un segundo robo con violencia cometido en otro comercio próximo. En esta ocasión, el autor logró hacerse con cerca de 1.200 euros de la caja registradora tras amenazar con el cuchillo a la trabajadora y forcejear con ella, causándole lesiones leves.

Unas patatas y un cuchillo

La dependienta estaba tranquilamente en el mostrador cuando accedió un hombre y cogió una bolsa de patatas. Cuando se disponía a pagar, en lugar de dinero sacó un cuchillo con el que amenazó a la mujer y le dijo que le diera todo lo que tenía en la caja. Ella, en un acto reflejo, cogió la silla mientras le señalaba que había una cámara que estaba grabando la secuencia.

El presunto atratacador, tal y como se aprecia en el vídeo que ha proporcionado la víctima, rodeó el mostrador y se fue directamente a por ella, quien se defendió con la silla mientras se empujaban mutuamente.

El hombre llegó a agarrar a la mujer por el cuello mientras forcejeaban y ella intentaba quitarle el cuchillo. Tras varios segundos, el asaltante se puso a intentar abrir la caja registradora y ella salió corriendo de la tienda. Él finalmente cogió el dinero que había y se marchó, no sin antes ponerse la capucha de la sudadera.

La dependienta gritó pidiendo auxilio y unos jóvenes que pasaban por la calle la ayudaron y llamaron rápidamente a la Policía Local. Los agentes dieron el aviso a la Guardia Civil, quien acudió al lugar.

Identificación

Ante la gravedad de los hechos, el área de Investigación de la Guardia Civil de San Vicente asumió rápidamente las pesquisas. Los agentes analizaron las grabaciones de seguridad y los distintos indicios recabados durante la investigación, lo que permitió identificar plenamente al presunto autor de ambos robos.

Las averiguaciones posteriores permitieron a los investigadores localizar al sospechoso el pasado 25 de mayo durante un dispositivo discreto de vigilancia, procediendo a su detención. En el momento del arresto, los agentes recuperaron 127 euros que formaban parte del dinero sustraído en uno de los robos investigados.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.