Lluvia de millones para un megacolector y un parque fluvial antiinundaciones para Mutxamel y Sant Joan

Se veía en las caras de los alcaldes de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, y no era para menos. Los dos municipios llevan esperando casi una década el proyecto de construcción de un colector de aguas pluviales que evite inundaciones en barrios cada vez que se producen precipitaciones intensas.

Pues bien, el Consell va a impulsar la infraestructura, que reducirá el efecto del incremento de caudales en el barranco del Juncaret, a la que sumará un parque fluvial, el primero de la provincia, que dispondrá de un área verde de esparcimiento para la ciudadanía con tres lagunas interconectadas.

Estas lagunas, alimentadas con el agua de lluvia que canalizará el colector, permitirán ir decantando el agua y filtrándola de impurezas.

Panel con la información del proyecto / L. Gil López

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha anunciado este viernes la iniciativa en una reunión con los alcaldes de Mutxamel, Rafael García Berenguer, y Sant Joan, Santiago Román (ambos del PP), en este último municipio.

Tanques de tormenta

El proyecto permitirá recuperar 60.000 metros cuadrados de zona verde para convertirlos en un parque fluvial que contará con zonas de laminación de caudales y con tanques de tormenta.

Respecto a las tres zonas verdes conectadas, el lago I dispondrá de una superficie de 3.260 metros cuadrados, el II de 2.132 metros cuadrados y el III de 3.312 metros cuadrados.

El colector, de 1,6 kilómetros de longitud, comenzaría captando aguas en el canal de la acequia de Gualeró y transcurrirá en paralelo a la cubierta de la A70 de Sant Joan.

El parque fluvial estará por la zona de La Coix / L. Gil López

Tendrá de un caudal de diseño de 18,04 metros cúbico por segundo y un volumen de retención máxima de 20.159 metros cúbicos, lo que supone una capacidad de retención del caudal de diseño de 18 minutos.

Tiempo de ejecución

El proyecto tiene un periodo de ejecución de 18 meses y un coste aproximado de trece millones de euros, de los que diez corren a cargo del Consell y los tres restantes a medias entre los dos municipios.

El comisionado, entre los alcaldes de Sant Joan y Mutxamel, los ediles de Urbanismo y un representante de la Mancomunidad / L. Gil López

Mérida ha destacado que este proyecto supone un paso "decisivo" para transformar "un espacio vulnerable" en una infraestructura verde "capaz de proteger" a la población frente a episodios de lluvias intensas. Ha recordado las danas de la Vega Baja y de Valencia para incidir en que este tipo de inversiones permite "anticiparnos a futuros efectos climáticos, combinando seguridad con recuperación ambiental".

El comisionado para la Recuperación ha incidido en que se da respuesta a un problema histórico de inundaciones y, además, se genera un nuevo espacio natural que mejora el entorno.

Reduciremos esa mancha marrón que se ve en el Cabo o la Albufereta porque llevaremos agua mas limpia Raúl Mérida — Comisionado para la Recuperación

El proyecto, además, evita el vertido directo de los primeros caudales del barranco, que pueden transportar residuos, a las playas de Alicante, ha subrayado Mérida. "El agua bajaría filtradas tras pasar por el colector y las tres lagunas, que contarán con vegetación autóctona fluvial, de manera que esa mancha marrón que se ve en el Cabo o la Albufereta la reduciremos con agua más limpia", ha añadido.

Barrios anegados

Por su parte, el alcalde de Sant Joan ha asegurado que la construcción del colector permitirá poner fin a un problema grave de riadas en barrios como Salafranca, Cañaret, la Maigmona o Rajoletes. "Estamos hablando de miles de personas afectadas y que ahora, con este acuerdo histórico, van a ver una solución a su problema", ha recalcado.

El colector irá en paralelo a la cubierta del túnel de la A-70 en Sant Joan / L. Gil López

Román ha recordado que el pasado 20 de abril le trasladó al presidente de la Generalitat, Juafran Pérez Llorca, en la visita que hizo a Sant Joan, el problema de las inundaciones "y un mes y una semana después esto ya es una realidad".

Mientras, el alcalde de Mutxamel ha destacado que se trata de una solución basada en la naturaleza con la que se gana en seguridad para los vecinos y se preserva el paisaje. Además, ha lamentado que las últimas obras en la cubierta de la autovía no han hecho más que agravar la situación.