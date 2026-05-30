La Illeta de El Campello: de pedregal ruinoso sobre el que iban torres de apartamentos a yacimiento único

De pedregal ruinoso a yacimiento único. La Illeta dels Banyets de El Campello cumple veinte años desde que se abriera al público en julio de 2006 tras finalizar el proceso de musealización. Dos décadas en las que se ha convertido en polo de atracción turística, con miles de visitas, pero que también han marcado la historia del monumento.

Y es que en este tiempo los arqueólogos han encontrado valiosas piezas que muestran la importancia de este enclave de hace más de 3.000 años. Y no solo eso, el mayor descubrimiento realizado desde 2006 es "una nueva interpretación" del yacimiento, explica la arqueóloga técnica y codirectora de las excavaciones, Dori Martínez. "Las campañas han permitido conocer por qué está aquí y por qué está aquí en cada una de las épocas", subraya.

Antes de estos excepcionales descubrimientos, los primeros trabajos de excavación se llevaron a cabo en los años 30 del pasado siglo por Figueras Pacheco y en los 70 y los 80 por Enrique Llobregat, pero a partir del 86 se dejaron de realizar.

La Illeta dels Banyets estaba en manos privadas y pasó por años de oscuridad, de degradación continua. "La gente pasaba por encima cuando se bañaba, era un lugar de tránsito para llegar a los baños de la Reina, que están en el extremo", recuerda el director del MARQ, Manuel Olcina.

Una excavación en la Illeta dels Banyets / INFORMACIÓN

En 1999, tras unos estudios publicados que resaltaban su importancia, uno de cuyos autores era el propio Olcina, la Diputación compró los terrenos, lo que supuso el punto de inflexión. "Ya había realizado la musealización del Tossal de Manises, con lo cual había una experiencia de recuperar yacimientos arqueológicos, y se inició el proceso de musealización", rememora.

Era un campo, señala Olcina, "absolutamente ruinoso, degradado, un pedregal, estaba todo destrozado. Y se realizó un exhaustivo trabajo durante seis años en el que se recuperó la Illeta y los edificios, que forman un conjunto único".

Se ha recuperado una ruina ruinosa y devuelto a la sociedad como un monumento digno Manuel Olcina — Director del MARQ

En ella encontramos cisternas de la edad de Bronce muy singulares, un asentamiento de época ibérica, dos templos, un almacén, un lagar, una fábrica, un horno para hacer brea, una almazara y una casa. En la antigüedad no era una península, sino que la erosión hizo que se desgajara de la zona del continente y quedara la isla.

"Recuperar una ruina ruinosa y devolverla a la sociedad como un monumento digno y que puede ser de uso público es algo que hay que celebrar", destaca Olcina. Al igual que el de Manises, está vigilado las 24 horas, una protección que le diferencia de otros de España o Europa. "La Diputación investiga, cuida, protege y vigila el yacimiento, es un ejemplo el cariño, la protección y el cuidado que se les da", añade.

Dori Martínez, por su parte, destaca la importancia del plan de musealización llevado a cabo entre los años 2000 y 2006. "Cuando Rafael Pérez, Manuel Olcina y Jorge Soler se pusieron manos a la obra para conseguir que el yacimiento fuera de todos y que todo el mundo lo disfrutara no sé si llegarían a entender la importancia que al final está teniendo y su relevancia local", añade.

recinto prerromano para la conservación de pescado hallado en 2020 / INFORMACIÓN

Ahora que está de plena actualidad el hallazgo hace unos días de la Venus de Alicante, la cabeza escultórica romana aparecida durante las obras de regeneración de La Almadraba, recordamos algunos de los descubrimientos realizados estos veinte años.

Uno de los más destacados, los restos de un calzado de esparto de 2.300 años, mobiliario de adobe, un hogar de uso continuado y vajilla doméstica de origen púnico e ibérico.

Restos de una alpargata / INFORMACIÓN

Y la historia no acaba aquí, ya que la mitad de la Illeta todavía queda por excavar, por lo que este monumento de la antigüedad todavía va a dar más sorpresas.

El Centro de Interpretación, pendiente

Una de las asignaturas pendientes es precisamente la creación del Centro de Interpretación, prometido desde el año 2020. La Diputación asegura que el área de Arquitectura está ultimando el anteproyecto y trabajando en el convenio de colaboración con el Ayuntamiento para la puesta en marcha y gestión de esta instalación.

El municipio está orgulloso de ese legado que nos dejaron nuestros antepasados Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

En una fase siguiente, añaden fuentes de la institución provincial, las actuaciones tendrán que contar con la autorización de la Dirección General de Costas, del Ministerio para la Transición Ecológica, y de la Conselleria de Cultura, ya que las obras se realizan en el entorno del yacimiento y de la Torre de la Illeta, que son BIC.

Amantes de la cultura

Por su parte, el alcalde, Juanjo Berenguer, recalca que disponer del yacimiento ha tenido una importancia "fundamental" en el desarrollo turístico del municipio, pues ser un referente arqueológico "actúa como un imán, no solo para estudiosos de la materia, sino para los amantes de la cultura y nuestro pasado".

Las visitas, guiadas o no, al yacimiento "dan cuenta", resalta, "de ese interés que suscita pisar el suelo por el que caminaron hace 5.000 años los hombres y mujeres de la Edad de Bronce". En ese entorno se localiza también nuestra la Torre de La Illeta, del siglo XVI, y se ha preservado el suelo colindante "sabedores de que el paraje encierra muchos más secretos que lo harán, si cabe, más atractivo".

El primer edil del PP incide en el "orgullo" que supone para El Campello "ese legado que nos dejaron nuestros antepasados, y lo está, sobre todo, cuando ve cómo visitantes de los más diversos países llegan a diario para conocer los restos que dan valor al yacimiento".

Moción

Mientras, Esquerra Unida-Podem presentará una moción al pleno del jueves con motivo de los 20 años de visitas en la que pide que se realice un acto institucional para reconocer a los arqueólogos y técnicos que han trabajado en el yacimiento durante estas dos décadas.

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Asimismo, solicita que se programe alguna jornada de puertas abiertas para poder visitar el yacimiento de forma gratuita y que se inste a la Diputación a que antes de que agosto presente un cronograma "real y actualizado" de las obras del Centro de Interpretación y el Parque Arqueológico y Botánico prometidos en varias ocasiones desde 2020.