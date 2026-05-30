Las belleas de San Vicente ya conocen quién será la mantenedora de la proclamación
Rosana Carmona llegó a la fiesta con 4 años, fue la máxima representante de las Hogueras en 2016 y forma parte de la directiva de Las Acacias
La sanvicentera Rosana Carmona Amat será la mantenedora de la proclamación de las belleas del Foc y sus damas de honor 2026 de las Hogueras de San Vicente del Raspeig, un acto que se celebrará en la Plaza de España dentro de dos semanas, el sábado 13 de junio a las 21:30 horas.
Rosana Carmona llegó a la fiesta con 4 años a través de la foguera Carrer Nou. En 2005 pasó a formar parte de la comisión de Las Acacias, en la que actualmente es componente de su junta directiva.
La futura mantenedora fue Bellea del Foc en 2016 y ha formado parte de la Federació de fogueres i barraques como delegada de Bellezas (2011-12) y secretaria general (2018-19).
Andrea Mancheño Brotons, de Las Acacias, y Alma Marco Fuentes, de L’Entrà al Poble, fueron elegidas belleas de San Vicente en un acto celebrado el pasado 23 de mayo.
Junto a ellas, van a compartir un año de ensueño como damas de honor infantiles Iris Jiménez Sevilla (Lillo Juan) y Blanca Muñoz Ríos (Las Acacias), y Marina del Carmen Lledó Misó ( Lillo Juan) y Raquel Rubio García (Carrer Major) como damas de honor adultas.
Actos
El acto de proclamación es uno de los que aguardan con especial ilusión. Después, a disfrutar de las fiestas del fuego de la vecina Alicante, que el mes de julio se presenta cargado de actos, con el pregón y los días grandes de las hogueras sanvicenteras, que se celebrarán del 10 al 19 y que están declaradas fiesta de Interés Turístico Provincial.
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