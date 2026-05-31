Mutxamel se lanza a proteger el arbolado

Mutxamel cuenta con una extensa población arbórea, pero carece de una regulación específica en materia de tala, lo que genera problemas de carácter ambiental, administrativo y social.

Por ello, el Ayuntamiento se ha lanzado a aprobar una ordenanza reguladora de protección del arbolado, para lo que ha abierto además un plazo de quince días para recabar la opinión de la ciudadanía.

Entre los principales problemas que ha detectado el gobierno local, destaca la falta de control sobre las talas, lo que puede llevar a que se hagan injustificadas o desproporcionadas.

Asimismo, la eliminación indiscriminada de ejemplares provoca pérdida de biodiversidad, reducción de zonas de sombra o el aumento de contaminación atmosférica y acústica.

La falta de regulación específica o de criterios claros sobre autorizaciones o prohibiciones puede generar también conflictos derivados de obras urbanísticas e inseguridad jurídica.

Condiciones

Por ello, el Ayuntamiento impulsa la ordenanza de protección del arbolado, que permitirá establecer un marco jurídico específico y homogéneo para la protección, conservación y gestión del arbolado, así como regular de forma clara las condiciones y el procedimiento para las actuaciones de tala, trasplante o poda severa.

¿Y cuáles son los objetivos principales de la nueva norma? Por un lado, proteger y conservar el arbolado urbano y periurbano como elemento de interés ambiental, paisajístico y social. Por otro, regular las actuaciones de tala de árboles, asegurando que solo pueda realizarse por causas justificadas.

Además, se acometerá una planificación técnica adecuada mediante inventarios, conservación preventiva y mantenimiento del arbolado.

Multas

La nueva ordenanza establecerá un régimen disciplinario, regulando infracciones y sanciones para prevenir actuaciones ilegales o contrarias a la protección del arbolado. Por último, garantizará la seguridad ciudadana, permitiendo actuaciones ágiles en caso de árboles peligrosos, enfermos o que supongan un riesgo para las personas, bienes o infraestructuras.

La concejala delegada de Sostenibilidad Ambiental, Lara Llorca, recuerda que los árboles "forman parte de la identidad" de Mutxamel. Con esta ordenanza, "queremos cuidarlos y garantizar que sigan siendo un legado para las próximas generaciones".

Ficus monumental en el Hort de Ferraz / Alex Domínguez

El Ayuntamiento, que aprobó en 2023 el catálogo de árboles monumentales, quiere dar respuesta a los casos en los que un árbol pueda suponer un riesgo," actuando de forma ágil y responsable, pero siempre apostando por la reposición y la conservación de nuestro patrimonio verde".

Plan de gestión

El Ayuntamiento, además, lleva a cabo un plan general de cuidado y gestión del arbolado municipal, una estrategia basada en criterios técnicos, preventivos y de sostenibilidad que busca preservar la estética urbana, garantizar la seguridad y asegurar el correcto desarrollo de las especies en el entorno urbano.

Dentro de este marco se enmarca la actuación que se realizó hace unos meses en la calle del Carmen, donde se procedió al trasplante y sustitución de varios ejemplares de ficus tras detectarse deficiencias estructurales en su sistema de raíces.