La temperatura del mar bate récords, anticipa las noches tropicales y alimenta lluvias torrenciales en Alicante

Cinco grados más en apenas dos semanas. El agua de las costas de la provincia de Alicante se está calentando rápidamente hasta alcanzar niveles de récord. Una situación en el mar favorecida por la masa de aire muy caliente que lleva días instalada en el sur de Europa y que trae consecuencias en tierra.

Y es que la temperatura del mar anuncia ya una sucesión de noches tropicales y alimenta el riesgo de lluvias más torrenciales por la energía que acumula el Mediterráneo, una situación que sobre todo se puede dar en otoño.

Previsión de la anomalía de temperatura del mar prevista para el lunes 1 de junio / ECMWF

Si a mediados de mayo la temperatura del mar rondaba entre los 18 y los 20 grados, tras una primera quincena más fría de lo habitual, lo que ha traído la segunda parte del mes es un calor que en los últimos días ha sido más propio de julio, lo que ha ayudado a acelerar su calentamiento, que en el mar se produce más lento que en tierra.

Según los datos de la red de boyas de Puertos del Estado, la situada frente al Puerto de Alicante marcaba el pasado jueves, último dato disponible, casi de 24 grados (23,81). Dos semanas días antes no llegaba a 19 grados (18,96).

La temperatura que presenta ya el mar a nivel superficial sería más propia de agosto, aunque el cambio climático ha hecho que en los últimos años se alcance ya este valor a mediados de junio y en agosto se ronden los 30 grados. Una situación que hace que una gota fría pueda ser más torrencial, como pasó con la dana de Valencia de 2024.

Ahora el mar se está calentando rápidamente y ya se instalarán las noches tropicales de forma prácticamente continuada para lo que queda del verano Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Pero es que en 2026 se está acercando ya a los 25 grados antes de acabar mayo. Y esto anticipa que empiecen en breve a encadenarse noches tropicales, que posiblemente lleguen para quedarse ya en la costa para todo el verano prácticamente. Las primeras ya se están produciendo en la provincia en los últimos días

El motivo no es otro que pronto la brisa del mar que ha mantenido el litoral a salvo de las altas temperaturas que se han soportado en el interior dejará de refrescar por ese calentamiento del mar. Y eso comportará que muchas noches no se baje de 20 grados.

Así lo confirma el Laboratorio de Climatología de la UA, que explica que “las aguas del Mediterráneo occidental están registrando temperaturas inéditas desde que hay mediciones, y esto también nos está afectando a nosotros. Debido a la masa de aire extremadamente cálida que cubre el suroeste de Europa y a una circulación débil de viento, la temperatura del mar se está disparando en los últimos días”, y seguirá subiendo en los próximos días.

La playa del Postiguet esta semana, como si fuera pleno verano / Pilar Cortés

Según el modelo europeo, la estimación es que el próximo lunes “podrían situarse hasta 6 ºC por encima de la media en el mar Balear, una auténtica barbaridad”, y en los últimos días ya se están midiendo por allí valores de 24 o 25 grados.

Así, el Laboratorio de Climatología apunta que en lo que respecta a Alicante, sus aguas están unos 3 grados por encima del promedio de estas fechas.

Según los datos del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (Socib), desde que hay registros el Mediterráneo occidental y el mar Balear nunca había estaba tan caliente a finales de mayo. Y esto contribuye a que las brisas sean menos efectivas, superándose los 28 grados en el litoral y aumentando la sensación de bochorno.

25,5 grados en el canal entre Dénia e Ibiza

Un ejemplo de ello es la boya que tiene el Socib en el canal de Ibiza, entre esta isla y Dénia. El pasado jueves superó los 25,5 grados, algo completamente insólito a estas alturas del año.

El director del Laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, explica que la provincia de Alicante “todavía no ha tenido muchas noches tropicales, ya que en esta secuencia de calor que llevamos el agua del mar todavía se ha mantenido un poco fresca. Pero ahora ya se está calentando rápidamente y ya se instalarán las noches tropicales de forma prácticamente continuada para lo que queda del verano”.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional apunta que si la provincia no se ha visto afectada por las altas temperaturas nocturnas que sí que se han sufrido en el sur y centro de España, ha sido debido a que el mar todavía no estaba del todo cálido. “Pero ahora ya vamos a vivir estas noches tropicales debido a que el mar Mediterráneo ya se está calentando y progresivamente va ganando grados y alcanzando ya, como en los últimos años, 24-25 grados en el mes de junio, temperaturas que antes se alcanzaban en el mes de agosto o finales de julio". Es decir es un mar cada vez más caribeño.

Cuatro grados por encima de lo normal

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman también las consecuencias de un mar más cálido ya en estas fechas: “El Mediterráneo occidental llega a tener temperaturas superficiales que en amplias zonas supera en 3-4 °C a los valores normales de final de mayo. A corto plazo, esta anomalía puede adelantar el periodo en el que se inician las noches tropicales”.

La playa del Postiguet de Alicante este mes de mayo / Alex Domínguez

Desde el Laboratorio de Climatología confían de cualquier forma que “habrá algún episodio de inestabilidad o de vientos más fuertes que remueva el agua o que favorezca afloramientos de aguas profundas y frías, consiguiendo bajar la temperatura. Lo que está claro es que es preocupante la situación del mar Mediterráneo en los últimos años” como consecuencia del cambio climático. Y a esto se une que la previsión apunta a un verano más caluroso de lo normal.

Un centenar de noches tropicales

Así, Olcina señala que por ejemplo en Alicante capital en muy posible que se vuelvan a rondar las 100 noches tropicales, como ocurrió por primera vez el pasado año en Alicante. Hasta 2025 nunca se había alcanzado el centenar de noches sin que el mercurio bajara de los 20 grados, pero el sofocante calor del pasado verano hizo que prácticamente durante todo el verano fuera bajo noche tropical, llegando a las 106, cuando la anterior marca era de 97 en 2023. Un récord que no se puede descartar que vuelva a batirse.

Así, el director del Laboratorio de Climatología ha señalado que “muy probablemente podemos llegar de nuevo a las 100 noches tropicales”. Y ya veremos si este verano supera al estío de 2025, que ya fue el más caluroso de la historia. Queda poco tiempo para averiguarlo.