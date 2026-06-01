El amplio operativo en las playas de El Campello: Quads, lanchas, baldeo, ...

Llega el verano y con él los dispositivos de los municipios turísticos en las playas. Más de 70 trabajadores son los que se van a encargar del mantenimiento, la limpieza y el servicio de socorrismo en los arenales de El Campello en la temporada alta 2026.

A ellos hay que añadir los efectivos que movilizan Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, además de los encargados del funcionamiento de las áreas de baño adaptado y áreas accesibles, los responsables de dos motos acuáticas y lancha de salvamento y vigilancia, y el personal de las ambulancias.

En lo que respecta a medios materiales, además de motos, quads, lanchas y ambulancias, forman parte del operativo vehículos 4x4, rastrilladoras, cubas de baldeo, tractores, barredoras, vehículos patrulla y motocicletas de Policía Local y Guardia Civil, y los propios de Protección Civil.

También se ha procedido al tradicional izado de las banderas que ya han llegado para ondear en las playas campelleras, que han conseguido este año las enseñas Azul, Qualitur, Ecoplayas, Playas sin humo e ISO. Destaca de todas ellas la que informa de los 40 años consecutivos de bandera azul de Carrer la Mar, además de la enseña conseguida por vez primera por la playa de Cala Lanuza.

El edil de Playas y el alcalde izan la bandera de los 40 años de Carrer la Mar / INFORMACIÓN

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha pedido a los usuarios de arenales y calas que sean "respetuosos" con estos espacios públicos, auténticas joyas de la corona y eje de la economía del municipio. "Todos debemos sensibilizarnos con el medio natural, depositar en papeleras y contenedores de reciclaje los desperdicios que generamos después de un día de playa, y encarecidamente rogamos a los fumadores que se abstengan de dejar las colillas sobre la arena o enterradas", ha incidido.

Balizamiento

En las últimas semanas, además, se está procediendo al balizamiento de las aguas de la costa de El Campello, un trabajo que se acomete cada año para delimitar las áreas donde se pueden utilizar elementos como tablas de windsurf, esquí náutico, motos náuticas, veleros, embarcaciones a motor y otros, separadas de las zonas de uso exclusivo de los bañistas, contribuyendo a su mayor seguridad.

El departamento de Playas e Infraestructuras Turísticas inició el balizamiento en aguas de las calas Palmeretes y Lanuza, en la zona norte, desde la que han ido bajando hasta el final del arenal de Muchavista.

Estos elementos de seguridad se mantendrán hasta el 15 de octubre, excepto la ruta snorkel de buceo que se delimita alrededor de la Illeta dels Banyets, que se mantendrá hasta finales de ese mismo mes.

Pistoletazo de salida

Parte del amplio dispositivo especial de limpieza, seguridad y servicios de las playas de El Campello ha participado este lunes en la tradicional foto de familia a la altura de La Penyeta (playa Carrer la Mar), donde se han desplegado efectivos humanos, vehículos y maquinaria en lo que a todos los efectos se considera el pistoletazo de salida de una nueva temporada turística alta.

Foto del operativo de playas de El Campello / INFORMACIÓN

Integrantes de la plantilla de salvamento y socorrismo, personal de limpieza, cuerpo de voluntarios de Protección Civil, efectivos de Policía Local y Guardia Civil, inspectores y funcionarios adscritos a los departamentos de Playas, Servicios y Mantenimiento, han formado sobre la arena junto a una amplia delegación institucional, presidida por el alcalde, con el concejal de Playas e Infraestructura Turística, Rafa Galvañ, y ediles de los grupos políticos PP, PSOE, Vox y Compromís.