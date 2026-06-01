San Vicente llenará el parque Juan XXIII con cientos de libros por un motivo muy cultural

San Vicente del Raspeig celebra este domingo la segunda edición de la Feria del Libro, una cita que contará con la participación de una treintena de autores que estarán a disposición de los visitantes para la firma de ejemplares en diferentes franjas horarias.

Librerías, editoriales y asociaciones culturales dispondrán de espacios propios en el parque Juan XXIII en horario ininterrumpido, de 9:00 a 21:00 horas. Entre los participantes estarán todas las librerías del municipio, además del Cercle d’Estudis Sequet però Sanet y las Bibliotecas Municipales de San Vicente del Raspeig.

Los asistentes podrán recorrer los distintos stands y participar en una amplia programación de actividades que incluirá talleres durante la mañana impartidos por las autoras Irene Robles y Cruz María Box, así como por los ilustradores de Llibres Chus Vicente Cruz, Nieves García y Cristina Vaello, además de Kid&Us y Petit Lector.

A lo largo de toda la jornada se ofrecerán también juegos y otros talleres de creación literaria, robótica, dibujo y manga, entre otras propuestas. En el escenario central se desarrollará una programación paralela con cuentacuentos y representaciones dirigidas a amenizar la feria, que además contará con espacios de sombra para el disfrute de los asistentes. Con la colaboración del Consorcio Terra, se instalará un punto de intercambio de libros.

El alcalde, Pachi Pascual, ha invitado a la ciudadanía a participar este domingo en el evento cultural, "donde seguro que todos encontrarán ese libro que estaban buscando de la mano de nuestros libreros y comercios especializados del sector".

Entretenimiento

Además, tendrán la oportunidad de conocer a autores, descubrir novedades editoriales, reencontrarse con clásicos y acercarse a auténticas joyas de la literatura a través de los diferentes expositores, todo ello en un ambiente lúdico y con propuestas de entretenimiento para todas las edades.

Pascual ha agradecido especialmente la presencia de los establecimientos locales y de las bibliotecas en esta actividad de fomento de la lectura, que coincide con el vigésimo aniversario de la Biblioteca Miguel Delibes, situada entre las más destacadas de la Comunidad Valenciana.

El alcalde, en la presentación / INFORMACIÓN

El primer edil se ha mostrado convencido de que “como municipio comprometido con la cultura", no podía dejar pasar la oportunidad de consolidar la Feria del Libro con una edición que se presenta bajo el lema "Cada página abre un nuevo mundo", "una propuesta sugerente para despertar el interés de todos los lectores”.

Por su parte, el concejal de Comercio, Vicente Pastor, ha animado a asistir a este encuentro y ha remarcado la contribución de las librerías, autores independientes, editoriales, asociaciones para que esta iniciativa "sea un éxito".

El edil ha puesto en valor especialmente el papel de las librerías, establecimientos "de gran importancia para nuestra sociedad y cuya continuidad debemos apoyar; los comercios siempre guardan muchas historias detrás, y las librerías aún más".

Apoyo

Pastor también ha subrayado la dimensión social y económica de la Feria del Libro. "Es una prioridad apoyar a este sector, así como al conjunto del tejido comercial local, colaborando en todas las campañas e iniciativas posibles para darles mayor visibilidad", ha señalado.

El concejal de Cultura, Óscar Lillo, ha explicado que tras la buena acogida de la primera edición de la Feria del Libro en junio de 2025, este año han querido darle un nuevo enfoque e incorporar a todas las librerías del municipio. Además, las bibliotecas municipales podrán expedir carnés y resolver consultas.

Por último, la concejala de Educación, Melania Llopis, ha destacado actividades como cuentacuentos en castellano, valenciano e inglés y más talleres "para animar a los más pequeños a acercarse a los libros y disfrutar de la lectura". Llopis ha apuntado también que pretenden que sea una jornada familiar y que la conciliación, la convivencia y el encuentro "entre todos tengan una excelente acogida".