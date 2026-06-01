Los vados de Mutxamel, a revisión

Hay muchos vados, pero no todos cumplen la normativa, y faltan aparcamientos. Es la problemática que tiene Mutxamel desde hace años y se ha puesto manos a la obra para tratar de encontrar una solución.

El pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar una moción de Unides Podem-Esquerra Unida para realizar una revisión integral de los vados existentes en el municipio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal, mejorar el control sobre el uso del espacio público y recuperar plazas de aparcamiento en la vía pública.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del partido proponente y de Compromís, mientras que el gobierno local del PP y los otros dos partidos de la oposición, PSOE y Vox, optaron por la abstención.

El portavoz de Podem-EU, Borja Iborra, en su defensa de la moción, ha asegurado que la medida "no busca recaudar más dinero" para el Ayuntamiento, sino poner orden "y garantizar que los vados cumplen realmente la función para la que fueron concedidos".

Ocupación indebida

La coalición señala que actualmente existen numerosos vados que no se destinan a entrada y salida de vehículos, sino que son utilizados para otros fines distintos, "lo que supone una ocupación indebida del espacio público y la pérdida injustificada" de plazas.

"Lo que planteamos es una revisión seria y rigurosa de aquellos vados que no estén al corriente de pago o que directamente no se utilicen como garaje o acceso de vehículos. Hay casos donde existen rebajes y placas sin autorización o espacios reservados que en realidad no cumplen la normativa", explica Iborra.

La moción contempla que la Policía Local y los servicios técnicos municipales revisen los vados actualmente autorizados para comprobar que cumplen con las condiciones técnicas y administrativas establecidas en la ordenanza municipal número 19. En caso de incumplimiento, se iniciará el correspondiente expediente administrativo, siempre garantizando el derecho de audiencia de las personas afectadas.

Distintivo visible

Además, la moción plantea la modificación de la ordenanza para implantar un sistema de identificación visible y actualizado de los vados autorizados. En este sentido, Unides Podem-EU propone la creación de un distintivo anual —ya sea mediante pegatina oficial, código QR u otro sistema identificativo moderno— que deberá colocarse de forma visible desde la vía pública y permitirá comprobar fácilmente si el vado se encuentra autorizado y al corriente de pago.

La portavoz del PP, Lara Llorca, ha justificado la abstención del grupo popular porque ya se realiza un control y el gobierno local está habilitando zonas de aparcamiento en el municipio, como el que está al final de la calle Virgen del Pilar con el vial San Juan, a los que se sumarán otros en tramitación.

El alcalde, Rafael García Berenguer, por su parte, ha vinculado el déficit de aparcamiento con la modificación urbanística realizada bajo mandato del PSOE que permitió construir pisos sin que tuvieran estacionamiento. De hecho, ha avanzado que el PP trabajamos en la revisión de la norma para que los nuevos bloques de viviendas sí tengan.