Vox pesca entre los ex del PP de Xixona para las elecciones municipales

Exportavoz del PP de Xixona, exlíder de un partido independiente que fracasó y ahora cabeza de cartel de Vox. Es la trayectoria política de José Juan Raymundo Rebollo, con el que el partido de ultraderecha confía en obtener representación en las próximas elecciones municipales.

El acto de presentación de Raymundo como nuevo coordinador local de Vox tuvo lugar en Teatret de Xixona y contó con la presencia de, entre otros, el diputado nacional por Alicante David García; la diputada en las Cortes Valencianas María Teresa Ramírez; la responsable de organización provincial, Mercedes García; y el coordinador de l'Alacantí, Benito Zuazu.

Ni rastro del PP

El partido ultra, en un comunicado, asegura que Raymundo no llega con un discurso vacío, sino con una trayectoria, ya que hace dos décadas fue concejal en Xixona, sin citar que perteneció al PP.

Fue portavoz de los populares, pero abandonó el partido tras una lucha interna entre los sectores campistas (Raymundo) y ripollistas (Amadeo Lario) por liderar el proyecto en las elecciones de 2011.

Posteriormente, se presentó en las municipales de 2015 como alcaldable de Xixona Independent, pero no consiguió representación, con 178 votos, un 4,64%.

Ahora, ocho años después, reaparece en la escena política local como líder de Vox, con un mensaje: "La política no se mide en palabras. Se mide en resultados".

PSOE

La formación ultra, en el comunicado, asegura que el municipio turronero lleva "29 años de socialismo, 29 años de excusas", aunque el PSOE no entró a gobernar hasta 2007, con lo que son dos décadas.

Raymundo asegura que el pueblo vive "en el abandono total" y enumera algunas de las deficiencias que, a su juicio, presenta: instalaciones deportivas, mantenimiento, parques, seguridad, entrono natural o impuestos. Y, como no, tira de su argumentario xenófobo: "Jijona tendrá prioridad nacional".