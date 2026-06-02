Vía libre 50 años después a la reordenación de Río Park de Mutxamel

Paso de gigante para hacer más sostenible la zona de Río Park de Mutxamel. El Consell ha dado vía libre a su reordenación más de 50 años después de la aprobación del plan parcial, allá por 1973.

La Comisión de Evaluación Ambiental, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha aceptado la declaración ambiental y territorial estratégica del Plan de Reforma Interior y la modificación puntual número 37 de las normas subsidiarias que impulsa el Ayuntamiento.

La Junta de Compensación, en su condición de urbanizador, llevó a cabo las obras de urbanización en una parte del sector, pero quedaba otra por hacer, una decena de fases. La modificación puntual pretende la regularización en unidades de ejecución diferentes, precisas para su desarrollo.

La alternativa seleccionada, según consta en el estudio ambiental y territorial estratégico, dispone una zona de equipamientos públicos municipales más alejada de la zona de servidumbres aeronáuticas, acorde con la legislación vigente.

Asimismo, mejora los accesos al sector creando una rotonda en la CV-819 y la entrada a la zona deportiva privada. Se indica que, debido al grado de consolidación de las edificaciones existentes, no resulta posible plantear otras opciones en cuanto a la ordenación viaria y de manzanas.

Alternativa elegida / INFORMACIÓN

Se ha tenido en cuenta, además, la colocación de las zonas verdes junto a las viviendas existentes y en los extremos. La manzana de uso terciario se sitúa en el centro del ámbito junto al vial horizontal principal, mientras que la dotación privada deportiva recreativa se ha ubicado en la zona sur aprovechando tanto las zonas de uso agrícola en abandono como la servidumbre aeronáutica que genera el aeródromo.

La justificación de la elección se basa en la pretensión de desclasificación de zonas de suelo sin desarrollar agrupando las áreas edificables de suelo en zonas cercanas a las consolidadas y trasladando la zona de dotación privada deportiva recreativa a la parte de mayor relieve, afectada por el entorno del aeródromo, a través de diferentes unidades de ejecución.

Para ello, se establece una infraestructura verde que constituya una continuidad con las zonas verdes existentes. Se ha tenido en cuenta la vía pecuaria vereda de Baiona, que discurre dentro del sector, así como el dominio público hidráulico del barranco del Boter.

Más viviendas

El número de viviendas previsto es de 1.366, comparada con las 843 del planeamiento vigente, y se pasa de un viario establecido de 10 a 12 metros de ancho a viarios más generosos con un ancho mínimo de 14,15 metros.

Precisamente, ese es el gran salto para el sector, que redefine la zona con más calles y viviendas en lugar de chalés. "Todo el sector estaba configurado para viviendas unifamiliares, ahora lo reconfiguramos para que sean edificaciones en hilera, más compacta y sostenible para repartir los aprovechamientos", explica el edil de Urbanismo, Vicente Gomis.

Se deberán incorporar las determinaciones indicadas en el informe conjunto en materia de Infraestructura Verde y Paisaje emitido el 9 de enero de 2025.

La Comisión de Evaluación Ambiental, en el informe, publicado en el DOGV, recalca una serie de condiciones para dar vía libre a la reordenación de Río Park. Una de ellas hace referencia a la infraestructura verde y el paisaje, en la que se deberán especificar todos los elementos dotacionales previstos e incluir la totalidad de las medidas de integración paisajística.

Vía pecuaria

Con respecto a la vía pecuaria vereda de Baiona, si bien queda integrada en la superficie de dotaciones públicas como suelo no urbanizable protegido, al ubicarse en el campo de golf y debido a su uso público, deberá proveerse de las correspondientes medidas de seguridad para el paso de transeúntes.

Sobre el riesgo de inundación en parte del ámbito, las medidas para la reducción del peligro y la materialización del encauzamiento del barranco del Boter deberán contar con informe definitivo tanto de la Confederación Hidrográfica del Júcar como de la demarcación de carreteras del Estado, para asegurar la no afección ambiental y territorial.