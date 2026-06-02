San Vicente deja volar otra subvención
Se trata de 33.000 euros del Plan +Cerca de la Diputación
Otra subvención que se lleva el viento en San Vicente del Raspeig. El gobierno local del PP y Vox ha dejado perder una subvención de 33.000 euros del Plan +Cerca que impulsado por la Diputación, que se suman a otras subvenciones que dejó correr.
Por ello, el PSOE ha calificado de "nefasta" la gestión con las subvenciones para el Ayuntamiento. "Llevamos años denunciando que la entrada de PP y Vox al gobierno local se traduce en pérdidas continuas de subvenciones, retrasos en ayudas sociales, eliminación de partidas específicas, recortes en servicios públicos y, ahora, nos permitimos el lujo de renunciar a ayudas que otorgan la Diputación y Generalitat", reseña la portavoz socialista, Asun París.
No es esta la primera vez, también se quedó sin los talleres de empleo de Labora del Consell en la convocatoria anual, lo que ha supuesto la pérdida de cerca de 900.000 euros. Estos talleres están dirigidos especialmente a personas con mayores dificultades de inserción laboral y combinan formación con trabajo remunerado desde el primer día, además de permitir la obtención de certificados profesionales.
Talleres de empleo
El equipo de gobierno defendió que sí se están desarrollando programas de empleo en el municipio, fuera del Labora, que no se hace ante la falta de un marco jurídico claro sobre la contratación de docentes y directores.
Anteriormente, en noviembre pasado, el gobierno local se vio obligado a devolver 406.210,73 euros a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tras no justificar buena parte de la subvención destinada a la atención primaria básica de servicios sociales en 2024.
Mayores
La ayuda, por valor de 1,3 millones de euros, tenía como objetivo reforzar los equipos profesionales y los servicios municipales que atienden a personas mayores, familias vulnerables, dependientes y colectivos en riesgo.
Los programas son tres: equipo de atención primaria básica (trabajadores sociales, educadores, psicólogos, personal administrativo, asesor jurídico o agente de igualdad), servicio de atención domiciliaria (SAD-Dependencia) y menjar a casa para personas mayores y el programa de Igualdad LGTBI.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
- El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
- Pedro Payá, sacerdote: 'La presencia del papa traerá frutos en conversiones y vocaciones
- Las playas de Alicante llegan al verano a dos velocidades: del brillo de San Juan al deterioro del Postiguet
- Profesores de Alicante hacen un escrache a Llorca tras la agresión a una docente y el bloqueo en la negociación
- Cuarta semana de huelga de profesores en Alicante: así será la lucha docente a partir de ahora
- Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
- Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”