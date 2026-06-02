San Vicente deja volar otra subvención

Otra subvención que se lleva el viento en San Vicente del Raspeig. El gobierno local del PP y Vox ha dejado perder una subvención de 33.000 euros del Plan +Cerca que impulsado por la Diputación, que se suman a otras subvenciones que dejó correr.

Por ello, el PSOE ha calificado de "nefasta" la gestión con las subvenciones para el Ayuntamiento. "Llevamos años denunciando que la entrada de PP y Vox al gobierno local se traduce en pérdidas continuas de subvenciones, retrasos en ayudas sociales, eliminación de partidas específicas, recortes en servicios públicos y, ahora, nos permitimos el lujo de renunciar a ayudas que otorgan la Diputación y Generalitat", reseña la portavoz socialista, Asun París.

No es esta la primera vez, también se quedó sin los talleres de empleo de Labora del Consell en la convocatoria anual, lo que ha supuesto la pérdida de cerca de 900.000 euros. Estos talleres están dirigidos especialmente a personas con mayores dificultades de inserción laboral y combinan formación con trabajo remunerado desde el primer día, además de permitir la obtención de certificados profesionales.

Talleres de empleo

El equipo de gobierno defendió que sí se están desarrollando programas de empleo en el municipio, fuera del Labora, que no se hace ante la falta de un marco jurídico claro sobre la contratación de docentes y directores.

Anteriormente, en noviembre pasado, el gobierno local se vio obligado a devolver 406.210,73 euros a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tras no justificar buena parte de la subvención destinada a la atención primaria básica de servicios sociales en 2024.

Mayores

La ayuda, por valor de 1,3 millones de euros, tenía como objetivo reforzar los equipos profesionales y los servicios municipales que atienden a personas mayores, familias vulnerables, dependientes y colectivos en riesgo.

Los programas son tres: equipo de atención primaria básica (trabajadores sociales, educadores, psicólogos, personal administrativo, asesor jurídico o agente de igualdad), servicio de atención domiciliaria (SAD-Dependencia) y menjar a casa para personas mayores y el programa de Igualdad LGTBI.